Московское «Динамо» уступило «ЗАКСА» в Лиге чемпионов
Волейболисты московского «Динамо» в матче группового этапа Лиги чемпионов уступили на выезде польскому клубу «ЗАКСА».
Встреча между командами завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев площадки.
Таким образом, команда Юрия Маричева проиграла в четвертом матче, в активе польской команды – четвертая победа кряду.
В следующем туре «Динамо» 15 февраля примет на домашней арене «Стамбул ББСК», а «ЗАКСА» днем ранее дома сыграет с бельгийским «Нолико».
Лига чемпионов
Групповой этап
4-й тур
«ЗАКСА» (Кендзежин-Козле, Польша) – «Динамо» (Москва, Россия) – 3:1 (25:17, 25:22, 27:29, 25:21)
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