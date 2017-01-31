Иванович сфотографировался в футболке «Зенита»

Александр Бубнов: Иванович – реальное усиление для «Зенита», но не факт, что он поможет на международной арене

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал возможный переход защитника Бранислава Ивановича из «Челси» в «Зенит». Он отметил, что серб может усилить команду в российских турнирах, но не факт, что поможет добиться высокого результата в еврокубках.