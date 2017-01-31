Иванович сфотографировался в футболке «Зенита»
Защитник «Челси» Бранислав Иванович близок к переходу в «Зенит».
В интернете появилась фотография игрока в футболке российского клуба.
Фото размещено на странице в Facebook Dnevna doza sporta.
По информации СМИ, серб заключит контракт с «Зенитом» на 2,5 года с возможностью продления на один сезон. В текущем сезоне 32-летний защитник провел 13 матчей в чемпионате Англии. По данным transfermarkt.de стоимость игрока 10 миллионов евро.
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