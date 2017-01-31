Португальский журналист: «Зенит» обменяет Маурисио на Самариса
Полузащитник «Бенфики» Андреас Самарис перейдет в «Зенит»,
сообщил в своем твиттере журналист португальского издания Record Педру
Силва. Взамен они получат хавбека «Зенита» Маурисио.
Также журналист сообщает, что доплата по сделке об обмене
игроками не предусмотрена.
В текущем сезоне 27-летний Андреас Самарис провел 19 матчей за «Бенфику», в его активе одна голевая передача. 28-летний Маурисио в 20 матчах за «Зенит» забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
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