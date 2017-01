Хамес и Пепе вернулись в общую группу «Реала» (фото)

Как сообщает пресс-служба мадридского «Реала», полузащитник Хамес Родригес, а также защитник Пепе вернулись в общую группу «сливочных».

Ранее сообщалось, что колумбиец и португалец испытывают проблемы с мышцами.

💪⚽😃

Good news! @jamesdrodriguez and @officialpepe returned to train with the group at #RMCity today! 🙌#HalaMadrid pic.twitter.com/HYgJ1Zaegq