Илья Геркус: 2 февраля «Локомотив» подпишет центрального защитника

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал возможное приобретение защитника «Куинз Парк Рейнджерс» Стивена Колкера. Он отметил, что клуб подпишет центрального защитника, но не стал называть его имя.

«Имя нашего нового игрока мы предпочли бы не раскрывать. Он прошел медосмотр, и мы намерены подписать его 2 февраля. Это будет центральный защитник. У нас еще будут трансферы, очень интересные игроки. Вокруг Кирилла Панченко непростая ситуация, мы следим за ней. Фарфан был не так долго без игровой практики, выступал еще осенью. Он не по игровым причинам покинул свой предыдущий клуб, а из-за разногласий в контракте.



Не секрет, что мы искали усиления на правый фланг из-за ухода Самедова. Искали замену ему, и одним из вариантов был Джеф. Мы уверены, что он покажет качественный футбол уже в ближайших играх. Он универсальный игрок высокого уровня — может играть на обоих флангах, центральным нападающим, в оттяжке, много забивает. Тем не менее, продолжаем искать еще одного сильного центрфорварда, – цитирует Геркуса «Матч ТВ».

25-летний Стивен Колкер - воспитанник «Тоттенхэма». В «КПР» - с 2014 года. Вторую половину прошлого сезона провел в аренде в «Ливерпуле». В этом сезоне сыграл за «КПР» в Чемпионшипе - втором по силе английском дивизионе 14 матчей.

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