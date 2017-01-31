Нападающий «Селтика» Мусса Дембеле не перейдет в «Челси» в январское трансферное окно.

Лондонский клуб был заинтересован в приобретении 20-летнего форварда, который в этом сезоне забил за «Селтик» 20 голов. Клуб из Глазго хотел получить за игрока 40 миллионов фунтов. Как сообщал Sky Sports, во вторник Дембеле прилетал в Лондон. По официальной информации - на плановое медобследование.

Вечером футболист вылетел обратно в Глазго, после чего заявил, что останется в «Селтике» до конца сезона.