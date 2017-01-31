Бегович останется в «Челси»

Вратарь «Челси» Асмир Бегович останется в лондонском клубе и никуда не перейдет в январское трансферное окно.

Как сообщениям ВВС, в услугах 29-летнего боснийца был заинтересован «Борнмут». «Челси» хотел выручить за футболиста 10 миллионов фунтов. По словам главного тренера лондонцев Антонио Конте, останется Бегович или нет, должно было решиться в последний день зимнего трансферного окна.

Однако «Челси» так и не сумел найти ему замену. Бегович попал в заявку «синих» на матч с «Ливерпулем» и вопрос о его переходе в другой клуб больше не стоит.