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Артурс Шталбергс: «Нижний Новгород» и «Зенит» понимают важность очного матча в Еврокубке

Источник:  БК «Нижний Новгород»Комментарии

Главный тренер БК «Нижний Новгород» Артурс Шталбергс поделился ожиданиями от матча Еврокубка против «Зенита».

- Обе команды прекрасно понимают важность этого матча. Когда на протяжении одного сезона встречаешься с противником в третий раз, никаких секретов уже не остается. Все зависит от упорной работы на площадке и желания побеждать, - приводит слова Шталбергса официальный сайт клуба.

Напомним, матч «Зенит» «Нижний Новгород» пройдет 1 февраля в Петербурге и начнется в 20:00.

Команда Василия Карасева с двумя победами в четырех матчах занимает второе место в группе G. Нижегородцы с одной победой в четырех играх идут на четвертом месте. В следующий этап Еврокубка выходят две команды из каждой группы. 

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