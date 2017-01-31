Хесе Родригес: Моя заплата? Счастье не купишь

Новичок «Лас-Пальмаса» Хесе Родригес, перешедший в испанский клуб на правах аренды из «ПСЖ», прокомментировал свое возвращение в Примеру.

Напомним, ранее игрок выступал за мадридский «Реал», а минувшим летом отправился в стан действующего чемпиона Лиги 1, но так и не сумел закрепиться в основе.

«Благодарен клубу и болельщикам. Стал игроком этой команды, чтобы стать лучше, как игрок и помочь «Лас-Пальмасу» выйти в еврокубки. С самого детства я уважал этот клуб.

Моя заплата? Счастье не купишь. Я очень рад, когда играю в футбол и забиваю голы», – цитирует испанца Marca.

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провел во всех турнирах за «ПСЖ» 14 матчей и забил 2 гола.