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Джанлуиджи Буффон: Теперь «Интер» – это команда, а не просто набор хороших игроков

Источник:  Corriere dello SportКомментарии

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, признанный лучшим вратарем года по версии Ассоциации футболистов Италии, высказался о предстоящем матче с «Интером».

«Ювентус» помогает мне играть хорошо. Я полностью отдаюсь, чтобы оправдать доверие команды. Но надо признать, что сезон полон взлетов и падений. Нет такой команды, которая может доминировать в 60 матчах из 60. Нужно быть благоразумными и понять, что ошибки и поражения – естественный процесс. Я стараюсь, чтобы их было как можно меньше.

«Интер» нашел баланс. Теперь это не просто набор хороших игроков. Они стали командой. Мы относимся к ним с уважением и определенным страхом. Для нас это такая же большая гонка, как и для них. Наша цель в том, чтобы увеличить отрыв от преследователей в турнирной таблице», – приводит Corriere dello Sport слова Буффона.

Напомним, матч «Ювентус» – «Интер» пройдет 5 февраля в 23-м туре серии A на «Ювентус Стэдиум».

Матч

Ювентус - Интер

Место и дата

05 февраля 22:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция

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