Чорлука вернулся в общую группу «Локомотива»
Как сообщает официальный сайт московского «Локомотива», защитник столичной команды Ведран Чорлука сегодня присоединился к общей группе.
Отмечается, что ранее в общую группу вернулся защитник Неманья Пейчинович.
«Центральные защитники участвовали в обеих тренировках и были заметны в двусторонке. Тренерский штаб рассчитывает, что оба футболиста сыграют в контрольных матчах на текущем сборе», – говорится в сообщении.
3 февраля подопечные Юрия Семина сыграют товарищеский матч с венгерским клубом «Видеотон».
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