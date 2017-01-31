Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Трактор- : -ЦСКА
Футбол  Зенит- : -Одд
Бенди  Россия- : -Швеция
Хоккей  Салават Юлаев- : -СКА
Баскетбол  Зенит- : -Нижний Новгород
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Халл Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Чорлука вернулся в общую группу «Локомотива»

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Как сообщает официальный сайт московского «Локомотива», защитник столичной команды Ведран Чорлука сегодня присоединился к общей группе.

Отмечается, что ранее в общую группу вернулся защитник Неманья Пейчинович. 

«Центральные защитники участвовали в обеих тренировках и были заметны в двусторонке. Тренерский штаб рассчитывает, что оба футболиста сыграют в контрольных матчах на текущем сборе», – говорится в сообщении.

3 февраля подопечные Юрия Семина сыграют товарищеский матч с венгерским клубом «Видеотон».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Панченко перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛПанченко перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Колкер заработает за полгода в «Локомотива» около миллиона фунтовЗащитник «Куинз Парк Рейнджерс» Стивен Колкер близок к переходу в «Локомотив». В СМИ появились сведения о его зарплате.Илья Геркус: 2 февраля «Локомотив» подпишет центрального защитникаПрезидент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал возможное приобретение защитника «Куинз Парк Рейнджерс» Стивена Колкера. Он отметил, что клуб подпишет центрального защитника, но не стал называть его имя.Силкин лучше Карреры. Топ-10 лучших тренерских стартов чемпионата РоссииСилкин лучше Карреры. Топ-10 лучших тренерских стартов чемпионата России«Советский спорт» сравнил стартовые отрезки главных тренеров российских клубов.Филантроп из Лондона для «Локомотива». Кто такой Стивен КолкерФилантроп из Лондона для «Локомотива». Кто такой Стивен КолкерЗащитник английского «КПР» Стивен Колкер прошел медосмотр в «Локомотиве» и в ближайшее время должен подписать контракт с московским клубом.Кухарчик перейдет из «Легии» в «Локомотив»Московский «Локомотив» заплатит 1,4 миллиона евро за переход польского нападающего Михала Кухарчика из варшавской «Легии», сообщает портал Przegladsportowy.pl.Защитник «КПР» проходит медобследование в «Локомотиве»?Как сообщает Sky Sports, защитник английского «КПР» Стивен Колкер находится в Москве и проходит медобследование в «Локомотиве».«Леша Миранчук! От добра добра не ищут!» Совет Евгения Ловчева«Леша Миранчук! От добра добра не ищут!» Совет Евгения ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев о желании полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука сменить клуб.Мануэл Фернандеш: Принял бы предложение из Китая? Это зависит от многих факторовПолузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал, что думает о предложениях от китайских команд.Мануэл Фернандеш: Эмери? За пределами Испании у него начинаются проблемыПолузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал о работе с экс-тренером «Спартака» Унаи Эмери.«Спартак» без Промеса и Кутепова. Обзор сборов (видео)«Спартак» без Промеса и Кутепова. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Джефферсон Фарфан: После первого занятия в «Локомотиве» чувствую себя и уставшим, и воодушевленнымНовичок «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал, как сегодня прошла его первая тренировка с командой на сборе в испанской Марбелье.Нобель Арустамян: Вероятность того, что Миранчук продлит контракт с «Локомотивом» есть, но она минимальнаТелекомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян высказал свое мнение по поводу будущего полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука и оценил трансферную кампанию железнодорожников.Джефферсон Фарфан: В последнее время слышал, дескать, не хочу играть в футболДжефферсон Фарфан: В последнее время слышал, дескать, не хочу играть в футболНападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал в интервью Diario de un Scout, что с ним происходило в ОАЭ, и почему он выбрал Россию.«Локомотив» – «Осиек»: Миранчук и Михалик – лучшие по ключевым передачамВчера «Локомотив» в контрольном матче обыграл хорватский «Осиек» (2:1).Что Дзюба сказал Кокорину? Обзор сборов (видео)Что Дзюба сказал Кокорину? Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Дмитрий Баринов: Я готов процентов на 85Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов подвел итоги контрольного матча с «Осиеком» (2:1) и рассказал о своей физической форме.Борис Ротенберг: «Локомотив» должен побеждать в каждом матчеЗащитник «Локомотива» Борис Ротенберг подвел итоги контрольного матча с «Осиеком» (2:1) на втором сборе в Испании.Джефферсон Фарфан: Верю, что с «Локо» поучаствуем в еврокубкахДжефферсон Фарфан: Верю, что с «Локо» поучаствуем в еврокубкахНовичок «Локомотива», полузащитник Джефферсон Фарфан рассказал о своих первых впечатлениях в новой команде.Дмитрий Баринов: Матч с «Осиеком» - самый сложный на сборах в плане нагрузкиПолузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов подвел итоги контрольного матча с «Осиеком» (2:1) и рассказал о своей физической форме.
Главные новости
Футбол
«Ливерпуль» – «Челси». Онлайн
Футбол
Колкер заработает за полгода в «Локомотива» около миллиона фунтов
Футбол
Илья Геркус: 2 февраля «Локомотив» подпишет центрального защитника
Футбол
Португальский журналист: «Зенит» обменяет Маурисио на Самариса
Футбол
Обертан перешел в «Уиган» (фото)
Футбол
Иванович сфотографировался в футболке «Зенита»
Баскетбол
«Локомотив-Кубань» уступил «Гран Канарии» в Еврокубке
Биатлон
Фуркад удалил свой комментарий про дисквалификацию Логинова
Футбол
«Бордо» подтвердил аренду Йовановича
Футбол
Александр Бубнов: Иванович – реальное усиление для «Зенита», но не факт, что он поможет на международной арене
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Ведран Чорлука
Ведран Чорлукавсе новости