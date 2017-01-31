Колкер заработает за полгода в «Локомотива» около миллиона фунтов
Защитник «Куинз Парк
Рейнджерс» Стивен Колкер близок к переходу в «Локомотив». В СМИ появились
сведения о его зарплате.
Как сообщает Mirror, за оставшуюся часть сезона игрок заработает в «Локо» около миллиона фунтов. 25-летний Стивен Колкер - воспитанник «Тоттенхэма». В «КПР» - с 2014 года. Вторую половину прошлого сезона провел в аренде в «Ливерпуле». В этом сезоне сыграл за «КПР» в Чемпионшипе - втором по силе английском дивизионе 14 матчей.
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