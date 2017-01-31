Нико Росберг: Я не думаю о Формуле E

Чемпион мира Нико Росберг заявил, что по окончании карьеры в Формуле-1 не планирует переходить в Формулу E.

«Нет, я не думаю об этом. Я с интересом слежу за Формулой E. Никаких сомнений, что популярность этой серии стремительно растет. Конечно, развитие продолжается до сих пор. Это совершенно новое направление для автоспорта, за ними действительно интересно наблюдать. У Формулы E большое будущее», – приводит Autosport.com слова Росберга.

Отметим, что в сезоне 2018/2019 в Формуле E дебютирует «Мерседес», в составе которого 31-летний провел предыдущие семь лет карьеры в Формуле-1.

Добавим, что Формула E – серия автогонок на электромобилях с открытыми колесами, основанная в 2012 году. Действующим чемпионом серии является швейцарец Себастьян Буэми, выступавший в 2009-2011 годах за «Ред Булл» в Формуле-1.