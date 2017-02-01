«Бернли» заплатил 15 миллионов евро за полузащитника «Норвича» Брэйди

Полузащитник «Норвич Сити» Роберт Брэйди стал игроком «Бернли», сообщается официальный сайт бордовых.

25-летний ирландец подписал контракт, рассчитанный на три с половиной года.

За «Норвич» Брэйди сыграл 62 матча, в которых забил семь мячей и отдал восемь результативных передач. Также ранее ирландец ранее выступал в «Халл Сити» и «Манчестер Юнайтед».

С 2012 года вызывается в основную национальную сборную, в составе которой принял участие в 31-м матче и забил семь мячей.

По данным transfermarkt.de, бордовые заплатили за полузащитника 15 миллионов евро.

После 22-х матче чемпионата Англии «Бернли» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков.

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