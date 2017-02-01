Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Трактор- : -ЦСКА
Футбол  Зенит- : -Одд
Бенди  Россия- : -Швеция
Хоккей  Салават Юлаев- : -СКА
Баскетбол  Зенит- : -Нижний Новгород
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Халл Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Бернли» заплатил 15 миллионов евро за полузащитника «Норвича» Брэйди

Источник:  ФК «Бернли»Комментарии

Полузащитник «Норвич Сити» Роберт Брэйди стал игроком «Бернли», сообщается официальный сайт бордовых.

25-летний ирландец подписал контракт, рассчитанный на три с половиной года.

За «Норвич» Брэйди сыграл 62 матча, в которых забил семь мячей и отдал восемь результативных передач. Также ранее ирландец ранее выступал в «Халл Сити» и «Манчестер Юнайтед».

С 2012 года вызывается в основную национальную сборную, в составе которой принял участие в 31-м матче и забил семь мячей.

По данным transfermarkt.de, бордовые заплатили за полузащитника 15 миллионов евро.

После 22-х матче чемпионата Англии «Бернли» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков.

Панченко перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Нападающий «Наполи» Габбьядини перешел в «Саутгемптон»Нападающий «Наполи» Маноло Габбьядини перешел в «Саутгемптон», сообщает официальный сайт английского клуба.«Лестер» потерпел третье поражение кряду, проиграв «Бернли»«Лестер» потерпел третье поражение кряду, проиграв «Бернли»В матче 23-го тура чемпионата Англии «Бернли» на своем поле обыграл действующего чемпиона страны – «Лестер» со счетом 1:0.Панченко перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛПанченко перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Кьево» арендовал Гакпе у «Дженоа»Вингер «Дженоа» Серж Гакпе перешел в «Кьево» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт веронского клуба.Обертан перешел в «Уиган» (фото)Французский полузащитник Габриэль Обертан, покинувший в это трансферное окно «Анжи», стал игроком «Уигана». Об этом сообщил агент футболиста.«Рединг» подписал Матча и Оксфорда«Рединг» объявил об аренде двух игроков, начинавших сезон в АПЛ. Это полузащитник Джордон Матч и защитник Рис Оксфорд.Игало перешел из «Уотфорда» в китайский «Чанчунь Ятай»Нигерийский нападающий покинул «Уотфорд» и стал игроком китайского клуба «Чанчунь Ятай». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.Мунтари вернулся в чемпионат Италии (фото)Ганский полузащитник Сали Мунтари стал игроком «Пескары». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.Эль-Каддури перешел из «Наполи» в «Эмполи»Марокканский полузащитник Омар Эль-Каддури перешел из «Наполи» в «Эмполи». Об этом сообщает официальный сайт его нового клуба.«Реал» вернул Лукаса Силву в аренду в «Крузейро» на полтора годаПолузащитник мадридского «Реала» Лукас Силва вернулся в «Крузейро». Он будет выступать за бразильский клуб на правах аренды.«Бордо» подтвердил аренду ЙовановичаИгрок «Зенита» Вукашин Йованович перешелт на правах аренды в «Бордо», сообщает официальный сайт французского клуба.«Осасуна» арендовала Сиригу у «ПСЖ»Голкипер «ПСЖ» Сальваторе Сиригу перешел в «Осасуну» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.Лазич перешел из «Анжи» в «Аланьяспор», за который выступает Вангер ЛавЗащитник Дарко Лазич покинул «Анжи» и стал игроком «Аланьяспора». Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба.«Спортинг» подтвердил переход ТраореБывший форвард ЦСКА Ласина Траоре перешел в хихонский «Спортинг» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.Вествуд перешел из «Астон Виллы» в «Бернли»Полузащитник «Астон Виллы» Эшли Вествуд стал игроком «Бернли». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Бирмингема.Хамит Алтынтоп вернулся в немецкую Бундеслигу (фото)Турецкий полузащитник Хамит Алтынтоп стал игроком «Дармштадта». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.«Аталанта» арендовала Мунье у «Болоньи»Французский полузащитник Антони Мунье до конца нынешнего сезона будет выступать за «Аталанту» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Бергамо.«Флитвуд» арендовал Брэннагана у «Ливерпуля»Полузащитник «Ливерпуля» Кэмерон Брэннаган перешел в «Флитвуд» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт «красных».Палладино сменил «Кротоне» на «Дженоа»Нападающий Раффаэле Палладино перешел из «Кротоне» в «Дженоа». Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.«Олимпиакос» арендовал Паредеса у «Уотфорда»Защитник «Уотфорда» Хуан Карлос Паредес перешел в «Олимпиакос» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт греческого клуба.
Главные новости
Футбол
Андрей Аршавин в четвертый раз стал отцом
Футбол
«Лацио» обыграл «Интер» в четвертьфинале Кубка Италии
Футбол
«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью, Коста не реализовал пенальти
Футбол
«Лестер» потерпел третье поражение кряду, проиграв «Бернли»
Футбол
«Арсенал» на своем поле уступил «Уотфорду»
Футбол
Колкер заработает за полгода в «Локомотива» около миллиона фунтов
Футбол
Илья Геркус: 2 февраля «Локомотив» подпишет центрального защитника
Футбол
Португальский журналист: «Зенит» обменяет Маурисио на Самариса
Футбол
Обертан перешел в «Уиган» (фото)
Футбол
Иванович сфотографировался в футболке «Зенита»
все новости
Норвич
Норвичкалендарьстатистика
Бёрнли
Бёрнликалендарьстатистика
Роберт Брэйди
Роберт Брэйдивсе новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы