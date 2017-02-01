«Локомотив» в серии буллитов уступил на выезде «Словану»
В матче регулярного
чемпионата КХЛ «Локомотив» на выезде в серии буллитов проиграл «Словану» со
счетом 2:3Б.
В составе ярославского клуба дубль оформил Брэндон Козун, а
у хозяев льда шайбы забросили Михал Глинка и Джонатан Чичу, победный буллит в
активе Игоря Мусатова.
«Локомотив» со 101-м очком занимает третье место в Западной
конференции, а «Слован» в ней же расположился на 10-й строчке, имея в активе 80
баллов.
В следующем туре железнодорожники 2 февраля сыграют на
выезде с «Медвешчаком», а команда из Братиславы в этот же день примет московское
«Динамо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Слован - Локомотив - 3:2 Б. (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0)
Голы:
Глинка (Чичу), 14:49 (1:0). Чичу (Таффе, Кундратек), 35:05 (2:0 - бол.). Козун (Накладал), 53:39 (2:1 - бол.). Козун (Контиола, Пашнин), 55:11 (2:2).
Победный буллит:
Мусатов - 3:2.
Место и дата
31 января 21:30, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция