«Локомотив» в серии буллитов уступил на выезде «Словану»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» на выезде в серии буллитов проиграл «Словану» со счетом 2:3Б.

В составе ярославского клуба дубль оформил Брэндон Козун, а у хозяев льда шайбы забросили Михал Глинка и Джонатан Чичу, победный буллит в активе Игоря Мусатова.

«Локомотив» со 101-м очком занимает третье место в Западной конференции, а «Слован» в ней же расположился на 10-й строчке, имея в активе 80 баллов.

В следующем туре железнодорожники 2 февраля сыграют на выезде с «Медвешчаком», а команда из Братиславы в этот же день примет московское «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат