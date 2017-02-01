«Арсенал» на своем поле уступил «Уотфорду»
В матче 23-го тура
чемпионата Англии «Арсенал» на своем поле уступил «Бернли» со счетом 1:2.
В составе победителей голами отметились Юнес Кабул и Трой
Дини, а у хозяев поля единственный мяч забил Алекс Ивоби.
«Арсенал» со 47-ю очками занимает третье место в турнирной
таблице, а «Уотфорд» расположился на 13-й строчке, имея в активе 27 баллов.
В следующем подопечные Вальтера Маццарри 4 февраля примут «Бернли»,
а лондонцы в этот же день сыграют с «Челси».
Чемпионат Англии
23-й тур
Матч
Голы
Кабул 11 (0:1). Дини 14 (0:2). Айвоби 58 (1:2).
Состав
Арсенал: Чех, Паулиста, Монреаль, Косьельни, Мустафи, Озил, Рэмзи (Окслейд-Чемберлен, 20), Коклен (Перес, 67), Санчес, Айвоби, Жиру (Уолкотт, 46)
Уотфорд: Гомес, Прёдль, Бритос, Янмат, Кэткарт, Кабул, Капу, Клеверли, Бехрами (Дукуре, 63), Ньянг (Саксесс, 69), Дини (Окака Чука, 85)
Предупреждения:
Паулиста, 21; Монреаль, 25; Санчес, 86 - Прёдль, 66; Окака Чука, 88; Клеверли, 90
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
31 января 22:45, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция