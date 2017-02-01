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«Арсенал» на своем поле уступил «Уотфорду»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Арсенал» на своем поле уступил «Уотфорду»
Источник: Reuters

В матче 23-го тура чемпионата Англии «Арсенал» на своем поле уступил «Бернли» со счетом 1:2.

В составе победителей голами отметились Юнес Кабул и Трой Дини, а у хозяев поля единственный мяч забил Алекс Ивоби.

«Арсенал» со 47-ю очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Уотфорд» расположился на 13-й строчке, имея в активе 27 баллов.

В следующем подопечные Вальтера Маццарри 4 февраля примут «Бернли», а лондонцы в этот же день сыграют с «Челси».

Чемпионат Англии
23-й тур

Матч

Арсенал - Уотфорд - 1:2 (0:2)

Голы

Кабул 11 (0:1). Дини 14 (0:2). Айвоби 58 (1:2).

Состав

Арсенал: Чех, Паулиста, Монреаль, Косьельни, Мустафи, Озил, Рэмзи (Окслейд-Чемберлен, 20), Коклен (Перес, 67), Санчес, Айвоби, Жиру (Уолкотт, 46)

Уотфорд: Гомес, Прёдль, Бритос, Янмат, Кэткарт, Кабул, Капу, Клеверли, Бехрами (Дукуре, 63), Ньянг (Саксесс, 69), Дини (Окака Чука, 85)

Предупреждения:

Паулиста, 21; Монреаль, 25; Санчес, 86 - Прёдль, 66; Окака Чука, 88; Клеверли, 90

Судья:

Андре Марринер (Англия)

Место и дата

31 января 22:45, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

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