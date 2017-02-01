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«Лестер» потерпел третье поражение кряду, проиграв «Бернли»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Лестер» потерпел третье поражение кряду, проиграв «Бернли»
Источник: Reuters

В матче 23-го тура чемпионата Англии «Бернли» на своем поле обыграл действующего чемпиона страны – «Лестер» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий хозяев поля Сэм Воукс.

«Лестер» потерпел третье поражение кряду и с 21-м очком занимает 16-е место в турнирной таблице, а «Бернли» расположился на девятой строчке, имея в активе 29 баллов.

В следующем туре «лисы» 5 февраля примут «Манчестер Юнайтед», а бордовые днем ранее сыграют с «Уотфордом»

Чемпионат Англии
23-й тур

Матч

Бёрнли - Лестер Сити - 1:0 (0:0)

Голы

Воукс 87 (1:0).

Состав

Бёрнли: Хитон, Уорд, Лоутон, Кин, Ми, Бойд, Дефур (Эрфилд, 34), Хендрик (Тарковски, 89), Бартон, Барнс (Воукс, 79), Грэй

Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Симпсон, Морган, Хут, Дринкуотер, Ндиди, Марез, Олбрайтон (Окадзаки, 77), Грэй (Муса, 67), Варди

Предупреждения:

Лоутон, 43 - нет

Судья:

Майкл Лэсли Дин (Англия)

Место и дата

31 января 22:45, Терф Мур, Онлайн-трансляция

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