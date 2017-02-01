«Лестер» потерпел третье поражение кряду, проиграв «Бернли»
В матче 23-го тура
чемпионата Англии «Бернли» на своем поле обыграл действующего чемпиона страны –
«Лестер» со счетом 1:0.
Единственный гол в
матче забил нападающий хозяев поля Сэм Воукс.
«Лестер» потерпел
третье поражение кряду и с 21-м очком занимает 16-е место в турнирной таблице, а
«Бернли» расположился на девятой строчке, имея в активе 29 баллов.
В следующем туре «лисы»
5 февраля примут «Манчестер Юнайтед», а бордовые днем ранее сыграют с «Уотфордом»
Чемпионат Англии
23-й тур
Матч
Бёрнли - Лестер Сити - 1:0 (0:0)
Голы
Воукс 87 (1:0).
Состав
Бёрнли: Хитон, Уорд, Лоутон, Кин, Ми, Бойд, Дефур (Эрфилд, 34), Хендрик (Тарковски, 89), Бартон, Барнс (Воукс, 79), Грэй
Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Симпсон, Морган, Хут, Дринкуотер, Ндиди, Марез, Олбрайтон (Окадзаки, 77), Грэй (Муса, 67), Варди
Предупреждения:
Лоутон, 43 - нет
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
31 января 22:45, Терф Мур, Онлайн-трансляция