«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью, Коста не реализовал пенальти
В матче 23-го тура
чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Челси» (1:1).
У хозяев поля отличился
Джорджиньо Вейналдум, а у гостей единственный мяч забил Давид Луис.
Стоит отметить, на
78-й минуте форвард синих Диего Коста не реализовал пенальти.
«Челси» с 56-ю очками
лидирует в турнирной таблице, а «Ливерпуль» расположился на четвертой строчке,
имея в активе 46 баллов.
В следующем туре подопечные Юргена Клоппа 4 февраля примут «Уотфорд», а команда из Лондона в этот же день примет «Арсенал».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.
Чемпионат Англии
23-й тур
Матч
Голы
Луиз 24 (0:1). Вейналдум 58 (1:1).
Состав
Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Клайн, Матип, Коутиньо (Мане, 76), Милнер, Вейналдум, Хендерсон, Джан, Лаллана (Ориги, 90), Фирмино
Челси: Куртуа, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Луиз, Канте, Мозес, Виллиан (Фабрегас, 83), Азар (Педро, 71), Матич, Коста (Батшуайи, 90)
Незабитые пенальти
Коста (Челси), 78
Предупреждения:
Хендерсон, 45; Милнер, 60 - Виллиан, 80
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
31 января 23:00, Энфилд, Текстовая трансляция