«Лацио» обыграл «Интер» в четвертьфинале Кубка Италии
В матче 1/4 финала
Кубка Италии «Интер» на своем поле уступил «Лацио» со счетом 1:2.
В составе победителей голами отметились Феллипе Андерсон и
Лукас Билья, а у хозяев поля единственный мяч забил Марсело Брозович.
Стоит отметить, на 54-й минуте защитник «Интера» Жоао
Миранда получил прямую красную карточку. А на 76-й минуте полузащитник римлян
Штефан Раду отправился в поддтрибуное помещение, получив вторую в матче.
Соперник «Лацио» по полуфиналу станет известен позднее.
Кубок Италии
¼ финала
Матч
Голы
Андерсон 20 (0:1). Биглия 55 (0:2 - пен.). Брозович 84 (1:2).
Состав
Интер: Ханданович, Миранда, Ансальди (Медель, 58), Д'Амброзио, Мурильо, Перишич, Банега (Мариу, 46), Брозович, Кондогбиа, Кандрева, Паласио (Икарди, 46)
Лацио: Маркетти, Раду, де Врей, Худт, Пароло, Мугрия (Фортуна, 78), Биглия, Лулич (Лукаку, 74), Патрик, Иммобиле, Андерсон (Милинкович-Савич, 74)
Предупреждения:
Д'Амброзио, 45; Медель, 90 - Худт, 44; Лулич, 45; Раду, 45; Пароло, 52; Патрик, 79
Удаления:
Судья:
Марко Гуида (Италия)
Место и дата
31 января 22:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция