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«Лацио» обыграл «Интер» в четвертьфинале Кубка Италии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Интер» на своем поле уступил «Лацио» со счетом 1:2.

В составе победителей голами отметились Феллипе Андерсон и Лукас Билья, а у хозяев поля единственный мяч забил Марсело Брозович.

Стоит отметить, на 54-й минуте защитник «Интера» Жоао Миранда получил прямую красную карточку. А на 76-й минуте полузащитник римлян Штефан Раду отправился в поддтрибуное помещение, получив вторую в матче.

Соперник «Лацио» по полуфиналу станет известен позднее.

Кубок Италии
¼ финала

Матч

Интер - Лацио - 1:2 (0:1)

Голы

Андерсон 20 (0:1). Биглия 55 (0:2 - пен.). Брозович 84 (1:2).

Состав

Интер: Ханданович, Миранда, Ансальди (Медель, 58), Д'Амброзио, Мурильо, Перишич, Банега (Мариу, 46), Брозович, Кондогбиа, Кандрева, Паласио (Икарди, 46)

Лацио: Маркетти, Раду, де Врей, Худт, Пароло, Мугрия (Фортуна, 78), Биглия, Лулич (Лукаку, 74), Патрик, Иммобиле, Андерсон (Милинкович-Савич, 74)

Предупреждения:

Д'Амброзио, 45; Медель, 90 - Худт, 44; Лулич, 45; Раду, 45; Пароло, 52; Патрик, 79

Удаления:

Миранда, 54 - Раду, 76

Судья:

Марко Гуида (Италия)

Место и дата

31 января 22:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция

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