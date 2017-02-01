Андрей Аршавин в четвертый раз стал отцом
Экс-форвард «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России, ныне нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин в четвертый раз
стал отцом, сообщает Starhit.
Супруга футболиста Алиса родила мальчика. Новорожденный
стал для футболиста четвертым ребенком, а для его жены - третьим.
Отметим, сам футболист сейчас находится в Турции на сборах,
которые продлятся до 9 февраля.
Напомним, что Андрей Аршавин также является отцом троих
детей, которые родились в его гражданском браке с Юлией Барановской.
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