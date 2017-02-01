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Андрей Аршавин в четвертый раз стал отцом

Источник:  StarHitКомментарии

Экс-форвард «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России, ныне нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин в четвертый раз стал отцом, сообщает Starhit.

Супруга футболиста Алиса родила мальчика. Новорожденный стал для футболиста четвертым ребенком, а для его жены - третьим.

Отметим, сам футболист сейчас находится в Турции на сборах, которые продлятся до 9 февраля.

Напомним, что Андрей Аршавин также является отцом троих детей, которые родились в его гражданском браке с Юлией Барановской.

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