Экс-форвард «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России, ныне нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин в четвертый раз стал отцом, сообщает Starhit.



Супруга футболиста Алиса родила мальчика. Новорожденный стал для футболиста четвертым ребенком, а для его жены - третьим.

Отметим, сам футболист сейчас находится в Турции на сборах, которые продлятся до 9 февраля.

Напомним, что Андрей Аршавин также является отцом троих детей, которые родились в его гражданском браке с Юлией Барановской.