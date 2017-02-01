Нападающий «Наполи» Габбьядини перешел в «Саутгемптон»
Нападающий «Наполи»
Маноло Габбьядини перешел в «Саутгемптон», сообщает официальный сайт английского
клуба.
25-летний итальянец подписал со «святыми» контракт, рассчитанный на четыре с половиной года.
#SaintGabbiadini! 😇 pic.twitter.com/QgvcK45dBq— Southampton FC (@SouthamptonFC) 31 января 2017 г.
Сумма трансфера не разглашается, но по данным авторитетного немецкого издания transfermarkt.de, форвард обошелся «Саутгемптону» в 17 миллионов евро.
Габбьядини является воспитанником «Аталанты». В свое время права на футболиста принадлежали «Болонье», «Ювентусу» и «Сампдории». За «Наполи» итальянец сыграл 79 матчей, в которых забил 25 мячей и отдал пять результативных передач.
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