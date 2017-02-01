Борис Майоров: Сведберг в «Салавате» играет неудачно. Но почему оборона ему совсем не помогает?

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о проблемах «Салавата Юлаева» в последних матчах.

- Ясно, что в Уфе неудачно играет шведский голкипер Никлас Сведберг, - считает Борис Майоров. - Но непонятно, почему оборона «юлаевцев» ему совершенно не помогает. Пропускать регулярно по пять-шесть шайб – не дело. Так у игроков просто руки опустятся.

Напомним, что сегодня «Салават Юлаев» встретится в Уфе со СКА, занимающим сейчас первую строчку в турнирной таблице КХЛ.