Юрген Клопп:Горжусь ребятами, потому что они показали выдающуюся игру против сильной команды
Главный тренер «Ливерпуля»
Юрген Клопп прокомментировал ничью с «Челси» (1:1) в матче 23-го тура
чемпионата Англии.
«Не уверен, что слово «счастлив» будет правильным для описания моих эмоций. Но я горжусь ребятами, потому что они показали выдающуюся игру против очень сильной команды. Мы показали хороший футбол. Результат уже не изменить, но мы могли и проиграть из-за назначенного пенальти», - цитирует Клоппа BBC.
Матч
Голы
Луиз 24 (0:1). Вейналдум 58 (1:1).
Состав
Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Клайн, Матип, Коутиньо (Мане, 76), Милнер, Вейналдум, Хендерсон, Джан, Лаллана (Ориги, 90), Фирмино
Челси: Куртуа, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Луиз, Канте, Мозес, Виллиан (Фабрегас, 83), Азар (Педро, 71), Матич, Коста (Батшуайи, 90)
Незабитые пенальти
Коста (Челси), 78
Предупреждения:
Хендерсон, 45; Милнер, 60 - Виллиан, 80
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
31 января 23:00, Энфилд, Текстовая трансляция