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Антонио Конте: Мы должны быть довольны результатом

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче 23-го тура чемпионата Англии.

«Думаю, в конце встречи мы могли взять верх. Это был тяжелый матч, обе команды пытались победить. Жаль, что Диего Коста не реализовал пенальти, в целом он провел очень хороший матч. У нас были и другие возможности забить. Мы должны быть довольны результатом, потому что не легко играть далеко от дома, в Ливерпуле», - цитирует Конте BBC.

Матч

Ливерпуль - Челси - 1:1 (0:1)

Голы

Луиз 24 (0:1). Вейналдум 58 (1:1).

Состав

Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Клайн, Матип, Коутиньо (Мане, 76), Милнер, Вейналдум, Хендерсон, Джан, Лаллана (Ориги, 90), Фирмино

Челси: Куртуа, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Луиз, Канте, Мозес, Виллиан (Фабрегас, 83), Азар (Педро, 71), Матич, Коста (Батшуайи, 90)

Незабитые пенальти

Коста (Челси), 78

Предупреждения:

Хендерсон, 45; Милнер, 60 - Виллиан, 80

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

31 января 23:00, Энфилд, Текстовая трансляция

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