Антонио Конте: Мы должны быть довольны результатом
Главный тренер «Челси»
Антонио Конте прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче 23-го тура
чемпионата Англии.
«Думаю, в конце встречи мы могли взять верх. Это был тяжелый матч, обе команды пытались победить. Жаль, что Диего Коста не реализовал пенальти, в целом он провел очень хороший матч. У нас были и другие возможности забить. Мы должны быть довольны результатом, потому что не легко играть далеко от дома, в Ливерпуле», - цитирует Конте BBC.
Матч
Голы
Луиз 24 (0:1). Вейналдум 58 (1:1).
Состав
Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Клайн, Матип, Коутиньо (Мане, 76), Милнер, Вейналдум, Хендерсон, Джан, Лаллана (Ориги, 90), Фирмино
Челси: Куртуа, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Луиз, Канте, Мозес, Виллиан (Фабрегас, 83), Азар (Педро, 71), Матич, Коста (Батшуайи, 90)
Незабитые пенальти
Коста (Челси), 78
Предупреждения:
Хендерсон, 45; Милнер, 60 - Виллиан, 80
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
31 января 23:00, Энфилд, Текстовая трансляция