Роман Зозуля стал игроком «Райо Вальекано»
Нападающий «Бетиса»
Роман Зозуля на правах аренды перешел в «Райо Вальекано», сообщает официальный
сайт «пчел».
За команду из Сегунды 27-летний украинец будет выступать до конца сезона.
OFICIAL | @zozulyaroman18 es nuevo jugador del @RVMOficial hasta final de temporada. Cedido por el @RealBetis pic.twitter.com/z9D8yjOYjj— Rayo Vallecano (@RVMOficial) 31 января 2017 г.
В составе «Бетиса» Зозуля сыграл шесть матчей, не отметившись полезными действиями на поле.
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