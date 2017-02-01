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НБА. «Вашингтон» принимает «Нью-Йорк», «Торонто» - «Нью-Орлеан» и другие матчи. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации.

НБА
Регулярный чемпионат
1 февраля

Матч

Вашингтон - Нью-Йорк - 97:79 4-ая четверть

Место и дата

01 февраля 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Торонто - Нью-Орлеан - 84:83 4-ая четверть

Место и дата

01 февраля 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Хьюстон - Сакраменто - 43:27 2-ая четверть

Место и дата

01 февраля 04:00, Тойота Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Сан-Антонио - Оклахома - 12:10 1-ая четверть

Место и дата

01 февраля 04:30, AT&T Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Портленд - Шарлотт

Место и дата

01 февраля 06:00, Роуз Гарден, Онлайн-трансляция

Матч

Лейкерс - Денвер

Место и дата

01 февраля 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

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