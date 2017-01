«Кристал Пэлас» объявил о покупке Миливоевича

Полузащитник «Олимпиакоса» Луки Миливоевич перешел в «Кристал Пэлас», сообщает официальный сайт английского клуба.

25-летний серб подписал контракт с «орлами», рассчитанный на три с половиной года.

