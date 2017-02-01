«Кристал Пэлас» объявил о покупке Миливоевича
Полузащитник «Олимпиакоса» Луки Миливоевич перешел в «Кристал Пэлас»,
сообщает официальный сайт английского клуба.
25-летний серб подписал контракт с «орлами», рассчитанный на три с половиной года.
"I'm very excited to come to Crystal Palace," says Luka - https://t.co/5q6nZX2tCc #WelcomeLuka pic.twitter.com/jK5Vrw7ZWm— Crystal Palace F.C. (@CPFC) 31 января 2017 г.
Сумма сделки не разглашается, но по данным авторитетного немецкого
издания transfermarkt.de, лондонский клуб заплатил за футболиста 16 миллионов
евро.
За греческую команду Миливоевич сыграл 94 матча, в которых забил 15 мячей и отдал семь результативных передач.
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