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Защитник «Ливерпуля» Сахо перешел в «Кристал Пэлас»

Источник:  ФК «Кристал Пэлас»Комментарии
Защитник «Ливерпуля» Сахо перешел в «Кристал Пэлас»
Источник: ФК «Кристал Пэлас»

Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сахо на правах аренды перешел в «Кристал Пэлас».

За команду из Лондона 26-летний француз будет выступать до конца сезона.

Сахо является воспитанником «Пари Сен-Жермен», в 2013 за 19 миллионов евро перешел в «Ливерпуль», в составе которого отыграл 80 матчей.

Летом минувшего года вступил в конфликт с главным тренером команды Юргеном Клоппом, после чего был отстранен от основного состава.

Стоит отметить, что футболистом интересовался московский «Спартак». 

Добавим, что это уже второй трансфер «орлов» перед закрытием трансферного окна в Европе, ранее за 17 миллионов евро был куплен полузащитник «Олимпиакоса» Лука Миливоевич. 

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