Защитник «Ливерпуля» Сахо перешел в «Кристал Пэлас»

Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сахо на правах аренды перешел в «Кристал Пэлас».

За команду из Лондона 26-летний француз будет выступать до конца сезона.

A video interview with @mamadousakho is available to watch for free on https://t.co/TTogt6KZzQ now! #WelcomeMamadou pic.twitter.com/XgGM7MjzBO