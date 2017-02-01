Защитник «Ливерпуля» Сахо перешел в «Кристал Пэлас»
Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сахо на правах аренды перешел в «Кристал
Пэлас».
За команду из Лондона 26-летний француз будет выступать до конца сезона.
A video interview with @mamadousakho is available to watch for free on https://t.co/TTogt6KZzQ now! #WelcomeMamadou pic.twitter.com/XgGM7MjzBO— Crystal Palace F.C. (@CPFC) 1 февраля 2017 г.
Сахо является воспитанником «Пари Сен-Жермен», в 2013 за 19 миллионов евро перешел в «Ливерпуль», в составе которого отыграл 80 матчей.
Летом минувшего года вступил в конфликт с главным тренером команды Юргеном Клоппом, после чего был отстранен от основного состава.
Стоит отметить, что футболистом интересовался московский «Спартак».
Добавим, что это уже второй трансфер «орлов» перед закрытием трансферного окна в Европе, ранее за 17 миллионов евро был куплен полузащитник «Олимпиакоса» Лука Миливоевич.
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