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Два очка Кузнецова и шайба Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Айлендерс»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Два очка Кузнецова и шайба Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Айлендерс»
Источник: Reuters

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на домашнем льду обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Алан Куин, Райан Строум и Джонни Бойчак, а у гостей отметились Евгений Кузнецов, который также отдал голевую передачу на Александра Овечкина.

«Вашингтон» с 72 очками лидирует в Восточной конференции, а «Айлендерс» в ней же расположился на 10-й строчке, имея в активе 53 балла.

В следующем туре «Кэпиталз» 2 февраля примет «Бостон», а команда из Нью-Йорка 4 февраля на выезде сыграет с «Детройтом».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Айлендерс - Вашингтон - 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Голы:

Кузнецов (Уильямс, Орпик), 4:41 (0:1). Куин (Лэдд, Де Хаан), 22:41 (1:1). Строум (Нелсон, Бьювилье), 46:31 (2:1). Бойчук (Таварес, Сизикас), 58:52 (3:1). Овечкин (Бэкстрём, Кузнецов), 59:13 (3:2).

Место и дата

01 февраля 03:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция

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