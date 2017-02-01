Два очка Кузнецова и шайба Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Айлендерс»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на домашнем льду обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Алан Куин, Райан Строум и Джонни Бойчак, а у гостей отметились Евгений Кузнецов, который также отдал голевую передачу на Александра Овечкина.

«Вашингтон» с 72 очками лидирует в Восточной конференции, а «Айлендерс» в ней же расположился на 10-й строчке, имея в активе 53 балла.

В следующем туре «Кэпиталз» 2 февраля примет «Бостон», а команда из Нью-Йорка 4 февраля на выезде сыграет с «Детройтом».

НХЛ

Регулярный чемпионат