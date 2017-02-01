Два очка Кузнецова и шайба Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Айлендерс»
В матче регулярного чемпионата
НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на домашнем льду обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со
счетом 3:2.
В составе победителей шайбы забросили Алан Куин, Райан Строум и Джонни Бойчак, а у гостей отметились Евгений
Кузнецов, который также отдал голевую передачу на Александра Овечкина.
«Вашингтон» с 72 очками лидирует
в Восточной конференции, а «Айлендерс» в ней же расположился на 10-й строчке,
имея в активе 53 балла.
В следующем туре «Кэпиталз» 2
февраля примет «Бостон», а команда из Нью-Йорка 4 февраля на выезде сыграет с «Детройтом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Айлендерс - Вашингтон - 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
Голы:
Кузнецов (Уильямс, Орпик), 4:41 (0:1). Куин (Лэдд, Де Хаан), 22:41 (1:1). Строум (Нелсон, Бьювилье), 46:31 (2:1). Бойчук (Таварес, Сизикас), 58:52 (3:1). Овечкин (Бэкстрём, Кузнецов), 59:13 (3:2).
Место и дата
01 февраля 03:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция