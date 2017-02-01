Два очка Радулова и передача Маркова помогли «Монреалю» обыграть «Баффало»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» на домашнем льду обыграл «Баффало»
со счетом 5:2.
В составе победителей хет-трик
оформил Макс Пачьоретти и по разу отличились Давид Деарне и Пол Байрон, а у
гостей шайбы забросили Дмитрий Куликов и Брайан Джионта.
Российский форвард хозяев льда
Александр Радулов провел на льду почти 18 минут и за это время отдал две
результативные передачи и был признан второй звездой матча, а его партнер по
команде, защитник Андрей Марков отдал одну передачу и стал третьей звездой
встречи.
«Монреаль» с 67-ю очками занимает
четвертое место в Восточной конференции, а «Баффало» в ней же расположился на
15-й строчке, имея в активе 49 баллов.
В следующем туре «Канадиенс» 3
февраля сыграет на выезде с «Филадельфией», а «Сэйбрз» в это же день примет «Рейнджерс».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Монреаль - Баффало - 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)
Голы:
Пачиоретти (Дано, Радулов), 17:27 (1:0). Пачиоретти (Дано, Радулов), 27:48 (2:0). Деарнэ (Андригетто), 31:12 (3:0). Байрон (Марков, Плеканец), 38:38 (4:0). Пачиоретти 43:24 (5:0). Куликов (C. O'Reilly), 56:01 (5:1). Джионта (Кейн, Фрэнсон), 57:48 (5:2).
Место и дата
01 февраля 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция