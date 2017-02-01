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Два очка Радулова и передача Маркова помогли «Монреалю» обыграть «Баффало»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Два очка Радулова и передача Маркова помогли «Монреалю» обыграть «Баффало»
Источник: Reuters

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» на домашнем льду обыграл «Баффало» со счетом 5:2.

В составе победителей хет-трик оформил Макс Пачьоретти и по разу отличились Давид Деарне и Пол Байрон, а у гостей шайбы забросили Дмитрий Куликов и Брайан Джионта.

Российский форвард хозяев льда Александр Радулов провел на льду почти 18 минут и за это время отдал две результативные передачи и был признан второй звездой матча, а его партнер по команде, защитник Андрей Марков отдал одну передачу и стал третьей звездой встречи.

«Монреаль» с 67-ю очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Баффало» в ней же расположился на 15-й строчке, имея в активе 49 баллов.

В следующем туре «Канадиенс» 3 февраля сыграет на выезде с «Филадельфией», а «Сэйбрз» в это же день примет «Рейнджерс».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Монреаль - Баффало - 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)

Голы:

Пачиоретти (Дано, Радулов), 17:27 (1:0). Пачиоретти (Дано, Радулов), 27:48 (2:0). Деарнэ (Андригетто), 31:12 (3:0). Байрон (Марков, Плеканец), 38:38 (4:0). Пачиоретти 43:24 (5:0). Куликов (C. O'Reilly), 56:01 (5:1). Джионта (Кейн, Фрэнсон), 57:48 (5:2).

Место и дата

01 февраля 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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