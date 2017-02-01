«Сент-Луис» уступил «Виннипегу», в активе Тарасенко гол и передача
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» на домашнем льду
проиграл «Виннипегу» со счетом 3:5.
В составе победителей голами отметились Марк Шайфли, Патрик Лайне,
Николай Элерс, Джейкоб Троуба и Блейк Уиллер, а хозяев льда шайбы забросили Пол
Штясны, Владимир Тарасенко и Алекс Пьетранджело.
Российский форвард команды из Сент-Луиса Владимир Тарасенко провел на
льду 18 минут 50 секунд и помимо заброшенной шайбы отдал одну результативную
передачу.
«Сент-Луис» с 53 очками занимает
восьмое место в Западной конференции, а «Виннипег» в ней же расположился на
12-й строчке, имея в активе 52 балла.
В следующем туре «Блюз» 3 февраля
примет «Торонто», а «Джетс» в этот же день на выезде сыграет с «Даллас».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Сент-Луис - Виннипег - 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)
Голы:
Стеен (Штястны, Петранжело), 3:37 (1:0). Шейфли (Энстрём, Уилер), 19:29 (1:1). Лайне (Шейфли, Моррисси), 20:22 (1:2). Элерс (Литтл), 25:53 (1:3). Тарасенко (Петранжело, Шварц), 39:08 (2:3). Троуба (Уилер, Копп), 43:33 (2:4). Петранжело (Тарасенко, Шаттенкирк), 59:47 (3:4). Уилер (Шейфли), 59:57 (3:5).
Место и дата
01 февраля 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция