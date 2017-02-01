«Сент-Луис» уступил «Виннипегу», в активе Тарасенко гол и передача

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» на домашнем льду проиграл «Виннипегу» со счетом 3:5.

В составе победителей голами отметились Марк Шайфли, Патрик Лайне, Николай Элерс, Джейкоб Троуба и Блейк Уиллер, а хозяев льда шайбы забросили Пол Штясны, Владимир Тарасенко и Алекс Пьетранджело.

Российский форвард команды из Сент-Луиса Владимир Тарасенко провел на льду 18 минут 50 секунд и помимо заброшенной шайбы отдал одну результативную передачу.

«Сент-Луис» с 53 очками занимает восьмое место в Западной конференции, а «Виннипег» в ней же расположился на 12-й строчке, имея в активе 52 балла.

В следующем туре «Блюз» 3 февраля примет «Торонто», а «Джетс» в этот же день на выезде сыграет с «Даллас».

НХЛ

Регулярный чемпионат