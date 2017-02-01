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«Сент-Луис» уступил «Виннипегу», в активе Тарасенко гол и передача

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Сент-Луис» уступил «Виннипегу», в активе Тарасенко гол и передача
Источник: Reuters

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» на домашнем льду проиграл «Виннипегу» со счетом 3:5.

В составе победителей голами отметились Марк Шайфли, Патрик Лайне, Николай Элерс, Джейкоб Троуба и Блейк Уиллер, а хозяев льда шайбы забросили Пол Штясны, Владимир Тарасенко и Алекс Пьетранджело.

Российский форвард команды из Сент-Луиса Владимир Тарасенко провел на льду 18 минут 50 секунд и помимо заброшенной шайбы отдал одну результативную передачу.

«Сент-Луис» с 53 очками занимает восьмое место в Западной конференции, а «Виннипег» в ней же расположился на 12-й строчке, имея в активе 52 балла.

В следующем туре «Блюз» 3 февраля примет «Торонто», а «Джетс» в этот же день на выезде сыграет с «Даллас».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Сент-Луис - Виннипег - 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Голы:

Стеен (Штястны, Петранжело), 3:37 (1:0). Шейфли (Энстрём, Уилер), 19:29 (1:1). Лайне (Шейфли, Моррисси), 20:22 (1:2). Элерс (Литтл), 25:53 (1:3). Тарасенко (Петранжело, Шварц), 39:08 (2:3). Троуба (Уилер, Копп), 43:33 (2:4). Петранжело (Тарасенко, Шаттенкирк), 59:47 (3:4). Уилер (Шейфли), 59:57 (3:5).

Место и дата

01 февраля 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция

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