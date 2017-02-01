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«Торонто» проиграл «Далласу», несмотря на гол Сошникова и передачу Зайцева

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Торонто» проиграл «Далласу», несмотря на гол Сошникова и передачу Зайцева
Источник: Reuters

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» на домашнем льду обыграл «Торонто» со счетом 6:3.

В составе победителей голами отметились Девин Шор, Радек Факса, Лаури Корпикоски, Бретт Ритчи, Джейми Бенн и Джейсон Спецца, а у гостей шайбы забросили Тайлер Бозак, Никита Сошников и Митчел Марнер.

Российский защитник команды из Торонто Никита Зайцев отдал одну голевую передачу, проведя на льду чуть больше 19 минут.

«Даллас» с 52 очками занимает 11-е место в Западной конференции, а «Торонто» расположился на девятой строчке на Востоке, имея в активе 55 баллов.

В следующем туре «Старз» 3 февраля примут «Виннипег», а «Мэйпл Лифс» в этот же день сыграют на выезде с «Сент-Луисом».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Даллас - Торонто - 6:3 (5:1, 1:2, 0:0)

Голы:

Шо (Хэмьюс), 2:53 (1:0). Факса (Шарп, Шо), 4:37 (2:0). Корпикоски (Хэмьюс, Ритчи), 11:18 (3:0). Бозак (ван Римсдайк, Марнер), 13:46 (3:1). Ритчи (Хонка, Крэкнелл), 16:04 (4:1). Бенн Д. (Клингберг, Сегин), 18:22 (5:1). Сошников (Мартин), 24:19 (5:2). Спецца (Сегин), 27:49 (6:2). Марнер (Зайцев, Кадри), 30:25 (6:3).

Место и дата

01 февраля 04:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция

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