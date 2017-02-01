«Торонто» проиграл «Далласу», несмотря на гол Сошникова и передачу Зайцева

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» на домашнем льду обыграл «Торонто» со счетом 6:3.

В составе победителей голами отметились Девин Шор, Радек Факса, Лаури Корпикоски, Бретт Ритчи, Джейми Бенн и Джейсон Спецца, а у гостей шайбы забросили Тайлер Бозак, Никита Сошников и Митчел Марнер.

Российский защитник команды из Торонто Никита Зайцев отдал одну голевую передачу, проведя на льду чуть больше 19 минут.

«Даллас» с 52 очками занимает 11-е место в Западной конференции, а «Торонто» расположился на девятой строчке на Востоке, имея в активе 55 баллов.

В следующем туре «Старз» 3 февраля примут «Виннипег», а «Мэйпл Лифс» в этот же день сыграют на выезде с «Сент-Луисом».

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