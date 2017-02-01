«Торонто» проиграл «Далласу», несмотря на гол Сошникова и передачу Зайцева
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» на домашнем льду обыграл «Торонто»
со счетом 6:3.
В составе победителей голами отметились Девин Шор, Радек Факса, Лаури
Корпикоски, Бретт Ритчи, Джейми Бенн и Джейсон Спецца, а у гостей шайбы
забросили Тайлер Бозак, Никита Сошников и Митчел Марнер.
Российский защитник команды из Торонто Никита Зайцев отдал одну голевую
передачу, проведя на льду чуть больше 19 минут.
«Даллас» с 52 очками занимает 11-е место в Западной конференции, а «Торонто»
расположился на девятой строчке на Востоке, имея в активе 55 баллов.
В следующем туре «Старз» 3 февраля примут «Виннипег», а «Мэйпл Лифс» в этот же день сыграют на выезде с «Сент-Луисом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Даллас - Торонто - 6:3 (5:1, 1:2, 0:0)
Голы:
Шо (Хэмьюс), 2:53 (1:0). Факса (Шарп, Шо), 4:37 (2:0). Корпикоски (Хэмьюс, Ритчи), 11:18 (3:0). Бозак (ван Римсдайк, Марнер), 13:46 (3:1). Ритчи (Хонка, Крэкнелл), 16:04 (4:1). Бенн Д. (Клингберг, Сегин), 18:22 (5:1). Сошников (Мартин), 24:19 (5:2). Спецца (Сегин), 27:49 (6:2). Марнер (Зайцев, Кадри), 30:25 (6:3).
Место и дата
01 февраля 04:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция