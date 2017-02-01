Поражение «Арсенала», по два очка Кузнецова, Радулова и Тарасенко в НХЛ и вылет «Интера» из Кубка Италии. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.

1. «Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью в центральном матче 23-го тура.

2. Лондонский «Арсенал» неожиданно уступил «Уотфорду» на своем поле.

3. Действующий чемпион Англии «Лестер» потерпел третье поражение кряду, уступив «Бернли».

4. «Лацио» обыграл «Интер» и вышел в полуфинал Кубка Италии.

5. Экс-форвард «Зенита», ныне нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин в четвертый раз стал отцом.

6. Два очка Евгения Кузнецова и шайба Александра Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Айлендерс».

7. А вот два очка Александра Радулова и передача Андрея Маркова помогли «Монреалю» обыграть «Баффало».

8. «Сент-Луис» на домашнем льду уступил «Виннипегу», в активе Владимира Тарасенко заброшенная шайба и результативная передача.

9. «Торонто» проиграл «Далласу», Никита Сошников забил гол, а его теска Зайцев отдал результативную передачу.

10. В Европе закрылось трансферное окно. В последний момент «Кристал Пэлас» объявил о переходе защитника «Ливерпуля» Мамаду Сахо, которым интересовался «Спартак» и о покупке полузащитника «Олимпиакоса» Луки Миливоевича, которым интересовался «Зенит». Форвард «Наполи» Маноло Габбьядини перешел в «Саутгемптон», Роман Зозуля в «Райо Вальекано», Роберт Брэйди в «Бернли».

Блог дня: Новый центральный защитник в «Локомотиве». Что это значит?

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