Поражение «Арсенала», по два очка Кузнецова, Радулова и Тарасенко в НХЛ и вылет «Интера» из Кубка Италии. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.
1. «Ливерпуль» и «Челси» сыграли
вничью в центральном матче 23-го тура.
2. Лондонский «Арсенал»
неожиданно уступил «Уотфорду» на своем поле.
3. Действующий чемпион Англии «Лестер»
потерпел третье поражение кряду, уступив «Бернли».
4. «Лацио» обыграл «Интер» и
вышел в полуфинал Кубка Италии.
5. Экс-форвард «Зенита», ныне
нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин в четвертый раз стал отцом.
6. Два очка Евгения Кузнецова и
шайба Александра Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Айлендерс».
7. А вот два очка Александра
Радулова и передача Андрея Маркова помогли «Монреалю» обыграть «Баффало».
8. «Сент-Луис» на домашнем льду
уступил «Виннипегу», в активе Владимира Тарасенко заброшенная шайба и
результативная передача.
9. «Торонто» проиграл «Далласу», Никита Сошников
забил гол, а его теска Зайцев отдал результативную передачу.
10. В Европе закрылось
трансферное окно. В последний момент «Кристал Пэлас» объявил о переходе
защитника «Ливерпуля» Мамаду Сахо, которым интересовался «Спартак» и о покупке
полузащитника «Олимпиакоса» Луки Миливоевича, которым интересовался «Зенит».
Форвард «Наполи» Маноло Габбьядини перешел в «Саутгемптон», Роман Зозуля в «Райо
Вальекано», Роберт Брэйди в «Бернли».
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