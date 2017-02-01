МОК может не допустить на Игры спортсменов, ранее отказавшихся вернуть медали

Международный олимпийский комитет не имеет практической возможности наказать спортсменов, которые не вернули олимпийские награды после аннулирования своих результатов, но имеет право не допустить этих атлетов до участия в следующих Играх.

- Претендовать на участие в Олимпиаде спортсмен, который не вернул медаль прошлых Игр, может, так как в Олимпийской хартии не прописано наказание за невозврат наград. Но если человек думает о продолжении своей карьеры, то несомненно ему стоит пойти навстречу МОК. Все-таки именно эта организация определяет допуск для участия в Олимпийских играх.

Национальные олимпийские комитеты формируют заявки на Игры, а потом эти списки проходят через сито МОК и международных федераций. Комиссия по допуску Международного олимпийского комитета, руководствуясь Олимпийской хартией, может не допустить до участия в Играх, аргументируя свой запрет тем, что спортсмен, ранее не выполнивший решение МОК, не соответствует этическим требованиям, - заявила руководитель правового управления Олимпийского комитета России Александра Бриллиантова.



После перепроверки допинг-проб МОК лишил сборную России 13 медалей Олимпиады 2008 года в Пекине и пяти наград Игр-2012 года в Лондоне. Никто из этих спортсменов пока не вернул свою медаль в Международный олимпийский комитет.

Иное решение принял знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт, который был лишен одной из шести золотых олимпийских медалей после дисквалификации Несты Картера - своего товарища по эстафетной четверке.

