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Сборная Южной Кореи получит 30 миллионов долларов на подготовку к домашней Олимпиаде-2018

Источник:  ReutersКомментарии

Правительство Южной Кореи объявило о начале программы поддержки и подготовки национальных команд к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм-2018, которые пройдут в Пхенчхане.

По данным агентства Reuters, государство выделит на подготовку спортсменов к домашней зимней Олимпиаде около 30 миллионов долларов США. В 2016 году Южная Корея предоставила специальный грант для помощи спортсменам в размере 27,4 млрд вон ($23,6 млн), который в итоге был увеличен до 33,7 млрд вон ($29,2 млн).

Отмечается, что целью олимпийской корейской команды станет попадание в первую четверку неофициального медального зачета. Планируется, что от Южной Кореи примут участие в Играх 130 спортсменов, которые смогут завоевать около 20 медалей в семи различных дисциплинах.

Напомним, На Олимпиаде-2014 в Сочи южнокорейские спортсмены завоевали три золотых, три серебряных и две бронзовых награды, заняв 13-е место в медальном зачете.






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