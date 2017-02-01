Анатолий Алябьев: Логинов и Старых могут успешно выступить на чемпионате мира, они уже отбыли свое наказание

Двукратный олимпийский чемпион, член совета СБР Анатолий Алябьев полагает, что Александр Логинов и Ирина Старых должны быть включены в заявку сборной России на чемпионат мира-2017, который пройдет в австрийском Хохфильцене.

- Старых и Логинов отбыли длительные дисквалификации и понесли справедливое наказание. Почему сейчас они не могут вернуться в большой спорт и принять участие в чемпионате мира? Иностранные спортсмены хотят для них какого-то дополнительного наказания или пожизненной дисквалификации. Однако это не их компетенция. На мой взгляд, Старых и Логинов могут успешно выступить на мировом первенстве. Если тренеры действительно решат взять их в Хохфильцен, картины они, конечно, не испортят, - заявил Алябьев.

По информации «Известий», Старых и Логинов все же будут включены в состав сборной России на мировое первенство, однако официально заявка команды пока не обнародована.

Турнир стартует в Австрии 9 февраля.

Ранее Ирина Старых и Александр Логинов отбыли двухлетние дисквалификации за употребление запрещенных препаратов.







