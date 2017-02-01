Этот день в истории. Ронде Роузи исполнилось 30 лет

Сегодня (1 февраля) бывшей чемпионке Strikeforce и UFC в легчайшем весе Ронде Роузи исполнилось 30 лет.

В семнадцать лет Роузи была отобрана для участия в Олимпиаде 2004 года, став самым молодым участником соревнований по дзюдо. Кроме того, в 2004 году она выиграла золотую медаль чемпионата мира среди юниоров в Будапеште.



В феврале 2007 года Роузи перешла в весовую категорию до 70 кг, в которой считалась одной из трех сильнейших женщин мира. Она завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по дзюдо в Рио-де-Жанейро где в финальном матче проиграла по очкам французской дзюдоистке Жевриз Эман. И в этом же году завоевала золотую медаль на Панамериканских играх.



В августе 2008 года Роузи участвовала в Олимпийских играх в Пекине. Она проиграла в четвертьфинале голландке Эдит Босх, но приобрела возможность бороться за бронзовую медаль, которую она получила, победив немку Аннетту Бем. Таким образом, Ронда стала первой женщиной из США, завоевавшей олимпийскую медаль по дзюдо.

В профессиональном ММА она дебютировала 27 марта 2011 года. Впоследствии стала чемпионкой организации Strikeforce, а затем и UFC. Имела серию из 12 побед кряду до тех пор, пока не встретилась в октагоне с Холли Холм. Бой состоялся 15 ноября 2015 года и завершился сенсационным нокаутом во втором раунде. В следующем поединке Роузи опять проиграла нокаутом Аманде Нуньес, но уже в первом раунде. На данный момент неизвестно, продолжит ли свою карьеру Роузи в ММА.

Также спортсменка известна тем, что сыграла несколько ролей в известных фильмах, таких как «Неудержимые 3» и «Форсаж 7».