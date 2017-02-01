Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Трактор- : -ЦСКА
Футбол  Зенит- : -Одд
Бенди  Россия- : -Швеция
Хоккей  Салават Юлаев- : -СКА
Баскетбол  Зенит- : -Нижний Новгород
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Халл Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Этот день в истории. Ронде Роузи исполнилось 30 лет

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня (1 февраля) бывшей чемпионке Strikeforce и UFC в легчайшем весе Ронде Роузи исполнилось 30 лет.

В семнадцать лет Роузи была отобрана для участия в Олимпиаде 2004 года, став самым молодым участником соревнований по дзюдо. Кроме того, в 2004 году она выиграла золотую медаль чемпионата мира среди юниоров в Будапеште.

В феврале 2007 года Роузи перешла в весовую категорию до 70 кг, в которой считалась одной из трех сильнейших женщин мира. Она завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по дзюдо в Рио-де-Жанейро где в финальном матче проиграла по очкам французской дзюдоистке Жевриз Эман. И в этом же году завоевала золотую медаль на Панамериканских играх. 

В августе 2008 года Роузи участвовала в Олимпийских играх в Пекине. Она проиграла в четвертьфинале голландке Эдит Босх, но приобрела возможность бороться за бронзовую медаль, которую она получила, победив немку Аннетту Бем. Таким образом, Ронда стала первой женщиной из США, завоевавшей олимпийскую медаль по дзюдо.

В профессиональном ММА она дебютировала 27 марта 2011 года. Впоследствии стала чемпионкой организации Strikeforce, а затем и UFC. Имела серию из 12 побед кряду до тех пор, пока не встретилась в октагоне с Холли Холм. Бой состоялся 15 ноября 2015 года и завершился сенсационным нокаутом во втором раунде. В следующем поединке Роузи опять проиграла нокаутом Аманде Нуньес, но уже в первом раунде. На данный момент неизвестно, продолжит ли свою карьеру Роузи в ММА.

Также спортсменка известна тем, что сыграла несколько ролей в известных фильмах, таких как «Неудержимые 3» и «Форсаж 7».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
M-1 Challenge 74. Эру проведет бой против Исмагулова18 февраля на международном турнире M-1 Challenge 74 чемпион Франции по сават и самбо Морган Эру (Франция, 6-5) будет биться против одного из ярчайших ударников российских смешанных единоборств – Дамира Исмагулова (New Stream Team и клуб Боец, 7-2).Мальдонадо в Душанбе сразится с таджикистанцем ДавлятовымБразильский боец смешанного стиля Фабио Мальдонадо свой следующий поединок проведет 4 марта в Душанбе (Таджикистан) в рамках турнира Fight Nights Global 60.M-1 Challenge 74. Тебекин сразится против ТюльпароваВпервые в истории околофутбольного движения и смешанных единоборств на таком значимом и крупном событии, как международный турнир M-1 Challenge 74, сойдутся сильнейшие бойцы двух противоборствующих коллективов, бьющихся за цвета футбольных клубов ЦСКА и «Спартак».Американский боец Авелес подписал контракт с ACBРоссийская промоутерская компания ACB подписала контракт с 28-летним американским бойцом Джошуа Авелесем.Олейник, Бигдаш и Гамзатов — лучшие российские бойцы ММА по итогам январяОлейник, Бигдаш и Гамзатов — лучшие российские бойцы ММА по итогам января«Советский спорт» составил рейтинг лучших бойцов России по итогам января.Конор Макгрегор: Поражению Ронды Роузи радуются только слабакиЗнаменитый ирландский боец ММА Конор Макгрегор поддержал экс-чемпионку UFC в легчайшем весе Ронду Роузи.Минаков проведет бой 23 февраля в ХимкахКак стало известно «Советскому спорту», турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 59 состоится в Химках 23 февраля.Без Хабиба и Фергюсона. Бои, которые мы можем не увидеть на федеральном ТВБез Хабиба и Фергюсона. Бои, которые мы можем не увидеть на федеральном ТВТелеканал «Матч ТВ» не показал последние турниры промоутерской компании UFC в своем эфире.Шевченко, Орловский, Багаутинов, остарин и другие. Главные герои недели в ММАШевченко, Орловский, Багаутинов, остарин и другие. Главные герои недели в ММА«Советский спорт» напоминает вам, что случилось в мире смешанных единоборств за последнюю неделю.M-1 Challenge 74. Сото проведет бой против Пайзулы Магомедова18 февраля в Санкт-Петербурге на турнире M-1 Challenge 74 пройдет бой между победителем турниров Jungle Fights Брюсом Сото (Бразилия, 9-3) и российским нокаутером Пайзулой Магомедовым (Fighting Eagle, 3-0).Дана Уайт: Макргегор совершит огромную глупость, если решит порвать с UFCПрезидент UFC Дана Уайт уверен в том, что ирландский боец Конор Макгрегор допустить большую ошибку, если решит покинуть организацию.Нганноу «уничтожил» Орловского, Мачаев недооценил Брандао (видео)Нганноу «уничтожил» Орловского, Мачаев недооценил Брандао (видео)В Каспийске и в Денвере с разницей в несколько часов прошли турниры Fight Nights Global 58 и UFC on FOX 23.Россиянка Валентина Шевченко, которая дерется в UFC за КиргизиюРоссиянка Валентина Шевченко, которая дерется в UFC за КиргизиюСегодня на турнире UFC россиянка Валентина Шевченко, которая выступает под флагом Киргизии, одержала победу болевым приемом.Шевченко победила Пенью болевым приемом на турнире UFC On Fox 23, Орловский проиграл нокаутомНа турнире UFC on FOX 23 Валентина Шевченко досрочно победила Джулиану Пенью, обеспечив себе выход на титульный поединок.Брандао победил Мачаева болевым приемомЭкс-боец UFC бразилец Диего Брандао победил россиянина Мурада Мачаева в главном поединке турнира Fight Nights Global 58, который прошел в Каспийске (Дагестан).Шевченко победит, Орловский проиграет нокаутом. Прогноз на турнир UFC On Fox 23Шевченко победит, Орловский проиграет нокаутом. Прогноз на турнир UFC On Fox 23«Советский спорт» дает свои прогнозы на поединки турнира UFC On Fox 23, который состоится в воскресенье рано утром по московскому времени.Леддет отказался от боя с Сосновским. Дебют россиянина в UFC вновь отложенРоссийский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории 27-летний Дмитрий Сосновский не примет участие в турнире UFC Fight Night 104, который пройдет 4 февраля в Хьюстоне (США).Нокаутирует ли дерзкий француз Орловского? Превью турнира UFC on FOX 23Нокаутирует ли дерзкий француз Орловского? Превью турнира UFC on FOX 23«Советский спорт» рассказывает о самых ожидаемых противостояний этого шоу, которое пройдет в Денвере (США).Мачаев — фаворит в поединке против Брандао по мнению букмекеровВ субботу вечером в Каспийске состоится турнир Fight Nights Global 58. В главном поединке шоу сразятся россиянин Мурад Мачаев и бразилец Диего Брандао.Дагестанская борьба против бразильского джиу-джитсу. Победит ли Мачаев Брандао?Дагестанская борьба против бразильского джиу-джитсу. Победит ли Мачаев Брандао?«Советский спорт» решил сравнить спортсменов по различным показателям, а также дал прогноз на исход схватки.
Главные новости
Футбол
Поражение «Арсенала», по два очка Кузнецова, Радулова и Тарасенко в НХЛ и вылет «Интера» из Кубка Италии. Главные новости утра
Баскетбол
«Лейкерс» обыграли «Денвер», Мозгов набрал 12 очков
MMA
Мальдонадо в Душанбе сразится с таджикистанцем Давлятовым
MMA
Этот день в истории. Ронде Роузи исполнилось 30 лет
Биатлон
Анатолий Алябьев: Логинов и Старых могут успешно выступить на чемпионате мира, они уже отбыли свое наказание
Олимпиада
Сборная Южной Кореи получит 30 миллионов долларов на подготовку к домашней Олимпиаде-2018
Олимпиада
МОК может не допустить на Игры спортсменов, ранее отказавшихся вернуть медали
Хоккей
«Торонто» проиграл «Далласу», несмотря на гол Сошникова и передачу Зайцева
Хоккей
«Сент-Луис» уступил «Виннипегу», в активе Тарасенко гол и передача
Хоккей
Два очка Радулова и передача Маркова помогли «Монреалю» обыграть «Баффало»
все новости
Ронда Роузи
Ронда Роузивсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства