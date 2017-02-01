M-1 Challenge 74. Тебекин сразится против Тюльпарова

Впервые в истории околофутбольного движения и смешанных единоборств на таком значимом и крупном событии, как международный турнир M-1 Challenge 74, сойдутся сильнейшие бойцы двух противоборствующих коллективов, бьющихся за цвета футбольных клубов ЦСКА и «Спартак». Дмитрий Тебекин (Сечь PRO, 4-2) выйдет в рейдж против Артура Тюльпарова (Аллигатор, 1-0).



В истории турниров M-1 Challenge было уже немало поединков с участием спортсменов, имеющих за своими плечами околофутбольную историю. И каждый такой бой всегда привлекал повышенное внимание зрителей и неизменно собирал на трибунах внушительную группу поддержки из боевых товарищей. Пример Сергея Романова доказал, что помимо всего этого и сам боец, при профессиональном подходе и полной самоотдаче, может стать настоящей звездой в самые короткие сроки и своим примером вести остальных с улицы в спортзалы.



В истории российского футбола дерби между футбольными клубами ЦСКА и Спартак не даром носит название «Главного дерби страны», а противостояние околофутбольных коллективов с обеих сторон насчитывает не один десяток лет. Пришло время выявить сильнейшего не на футбольном поле, не на улице и не на трибуне, а не профессиональной арене, по правилам смешанных единоборств.



Дмитрий Тебекин из стана болельщиков красно-синих является победителем кубка Санкт-Петербурга и вице-чемпионом Санкт-Петербурга по смешанным боевым единоборствам. На профессиональной арене он провел 6 профессиональных поединков, одержал четыре победы и два раза проиграл по решению судей.



Артур Тюльпаров, защищающий красно-белые цвета также становился вице-чемпионом Санкт-Петербурга по смешанным боевым единоборствам, занимал третье место на всероссийском турнире Гран-При Городов Воинской Славы. Его дебютный бой в профессионалах состоялся на турнире M-1 Challenge 72, где он за 47 секунд вынудил сдаться очень крепкого чешского бойца Михала Коталика .



СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА



Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полутяжелом весе

Штефан «T-800» Пютц (MMA Spirit), 15-2 - Рашид Юсупов (Горец), 8-0



Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в легком весе

Абукар Яндиев (Fight or Die), 8-1 - Александр Бутенко (Fightspirit), 42-11-2



(До 72 кг), Морган Эру (Франция), 6-5 - Дамир Исмагулов (New Stream Team и клуб Боец), 7-2



(До 70,3 кг), Эриван Перейра (Бразилия), 7-0 - Артем Дамковский (Академия MMA, Республика Беларусь), 22-10



(До 61,3 кг), Моктар Бенкаси (Франция), 13-6 - Виталий Бранчук (Украина), 21-6



(До 93 кг), Дмитрий Тебекин (Сечь PRO), 4-2 - Артур Тюльпаров (Аллигатор), 1-0



(До 77,1 кг), Пабло Ортман (Швейцария), 5-0 - Вячеслав Богомол (Украина), 9-3



(До 77,1 кг), Брюс Сото (Бразилия), 9-3 - Пайзула Магомедов (Fighting Eagle), 3-0

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