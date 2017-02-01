Мальдонадо в Душанбе сразится с таджикистанцем Давлятовым
Бразильский боец смешанного стиля Фабио Мальдонадо свой следующий поединок проведет 4 марта в Душанбе (Таджикистан) в рамках турнира Fight Nights Global 60.
Его соперником станет местный боец Абдул-Хамид Дявлатов.
Мальдонадо за свою карьеру провел 33 поединка, в которых одержал 22 победы и потерпел 11 поражений. На счету Давлятова — две победы и одно поражение.
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