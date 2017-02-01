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«Лейкерс» обыграли «Денвер», Мозгов набрал 12 очков

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» одержали победу над «Денвером» в матче регулярного чемпионата НБА (120:116).

Российский центровой Тимофей Мозгов набрал 12 очков, сделал 6 подборов и 3 блокшота, проведя на площадке 22 минуты и 31 секунду.

А самым результативным игроком встречи стал защитник «Наггетс» Уилсон Чандлер (26 очков и 9 подборов).

«Лейкерс» прервали серию из трех поражений подряд.

Матч

Лейкерс - Денвер - 120:116

Место и дата

01 февраля 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция


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