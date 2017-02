M-1 Challenge 74. Эру проведет бой против Исмагулова

18 февраля на международном турнире M-1 Challenge 74 чемпион Франции по сават и самбо Морган Эру (Франция, 6-5) будет биться против одного из ярчайших ударников российских смешанных единоборств – Дамира Исмагулова (New Stream Team и клуб Боец, 7-2).



Морган Эру обладает довольно уникальным послужным списком в профессиональных смешанных единоборствах – все его поражения были только по решению судей, все победы – только досрочно. Поровну на его счету как нокаутированных соперников, так и сдавшихся от болевых и удушающих приемов. К титулам чемпиона своей страны по сават и самбо он добавил титул вице-чемпиона престижнейшего турнира по грэпплингу – NAGA.



Дамир Исмагулов в последнем бою против Рубенилтона Перейры показал потрясающей красоты ударную технику и уверенной победой над бразильским проспектом открыл себе дорогу к титульному бою. Вся его профессиональная карьера – это ряд ярких и очень зрелищных противостояний, а победный стрик уже доходит до четырех поединков подряд. До заветной битвы остается всего один шаг и боец из команды Новой Поток намерен его сделать в Санкт-Петербурге, чтобы потом бросить вызов победителю боя между Абукаром Яндиевым и Александром Бутенко. Бой пройдет в промежуточной весовой категории до 72 кг.



СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА



Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полутяжелом весе

Штефан «T-800» Пютц (MMA Spirit), 15-2 - Рашид Юсупов (Горец), 8-0



Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в легком весе

Абукар Яндиев (Fight or Die), 8-1 - Александр Бутенко (Fightspirit), 42-11-2



(До 72 кг), Морган Эру (Франция), 6-5 - Дамир Исмагулов (New Stream Team и клуб Боец), 7-2

(До 70,3 кг), Эриван Перейра (Бразилия), 7-0 - Артем Дамковский (Академия MMA, Республика Беларусь), 22-10



(До 61,3 кг), Моктар Бенкаси (Франция), 13-6 - Виталий Бранчук (Украина), 21-6



(До 77,1 кг), Пабло Ортман (Швейцария), 5-0 - Вячеслав Богомол (Украина), 9-3



(До 77,1 кг), Брюс Сото (Бразилия), 9-3 - Пайзула Магомедов (Fighting Eagle), 3-0

