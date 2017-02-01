Винус Уильямс: Болельщики будут рады вновь увидеть Шарапову на корте

Американская теннисистка Винус Уильямс считает, что болельщики будут рады возвращению россиянки Марии Шараповой.

- Она была великой звездой в (WTA) туре. Думаю, болельщики будут рады увидеть ее. Для нее это тоже будет момент, полный радости, - сказала Уильямс в интервью «Р-Спорт».

Напомним, Мария Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса в июне 2016 на два года. Позднее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок наказания, и Шарапова получила право вернуться на корт 26 апреля 2017 года.

За карьеру теннисистка выиграла 35 турниров WTA, в том числе 5 «мэйджоров».

