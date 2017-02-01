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Токов сразится с Франце в андеркарде боя Емельяненко - Митрион

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля средней весовой категории Анатолий Токов, являющийся частью команды Fedor Team, свой следующий поединок проведет на турнире Bellator 172 в андеркарде боя Федор Емельяненко — Мэтт Митрион.

Соперником бывшего чемпиона лиги ACB станет американский спортсмен Франциско Франце (13 побед, 4 поражения, 1 ничья). Поединок возглавит предварительный кард турнира.

Напомним, что Анатолий Токов за свою карьеру провел 27 поединков, в которых одержал 24 победы и потерпел три поражения. В последнем бою он уступил чемпиону М-1 Рамазану Эмееву по очкам.

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