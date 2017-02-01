Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Трактор- : -ЦСКА
Футбол  Зенит- : -Одд
Бенди  Россия- : -Швеция
Хоккей  Салават Юлаев- : -СКА
Баскетбол  Зенит- : -Нижний Новгород
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Халл Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вадим Евсеев возглавит ивановский «Текстильщик»

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Бывший защитник «Спартака», «Локомотив» и сборной России Вадим Евсеев возглавит команду ПФЛ «Текстильщик» (Иваново). 

- Мы благодарны Вадиму Валентиновичу за два года совместной работы. Его богатейший футбольный опыт помогал расти и развиваться нашим молодым игрокам, так что вклад Вадима Евсеева в успехи «Амкара» трудно переоценить. Вполне понятно, что специалисты такого уровня, как он, не могут не стремиться к самостоятельной работе. Поэтому мы с пониманием отнеслись к намерению Вадима Евсеева возглавить клуб из Иваново. Хочется поблагодарить его за все, что он сделал для «Амкара» и пожелать всяческих успехов в работе, - говорится в сообщении на официальном сайте пермского клуба, где ранее Евсеев ассистировал главному тренеру Гаджи Гаджиеву.

В 2013-2014 годах Евсеев уже работал в ивановском «Текстильщике» старшим тренером, когда команду возглавлял Дмитрий Парфенов. 

«Текстильщик» занимает седьмую строчку в турнирной таблице зоны «Запад» ПФЛ.



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Кинул снежок в игрока «Спартака» – купи детям бутсы». Ноу-хау «Томи»«Кинул снежок в игрока «Спартака» – купи детям бутсы». Ноу-хау «Томи»В томском клубе вычислили снежкометателя, который раскаялся в своем поступке и сделал добро детям.Иванович будет получать в «Зените» около 3,2 млн евро в годСерб Бранислав Иванович будет получать в «Зените» около 3,2 миллионов евро в год, сообщает mozzartsport.com.Рекорд «Спартака», потеря ЦСКА и гениальный гол Полоза. Обзор сборов (видео)Рекорд «Спартака», потеря ЦСКА и гениальный гол Полоза. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Фарфан тренировался в Испании по индивидуальной программеГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что полузащитник Джефферсон Фарфан тренируется на втором сборе команды в Испании по индивидуальной программе.Матч 18-го тура РФПЛ «Томь» - «Ростов» перенесен в Ростов-на-ДонуМатч 18-го тура чемпионата России «Томь» — «Ростов» пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» 3 марта.Панченко перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛПанченко перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Колкер заработает за полгода в «Локомотива» около миллиона фунтовЗащитник «Куинз Парк Рейнджерс» Стивен Колкер близок к переходу в «Локомотив». В СМИ появились сведения о его зарплате.Чорлука вернулся в общую группу «Локомотива»Как сообщает официальный сайт московского «Локомотива», защитник столичной команды Ведран Чорлука сегодня присоединился к общей группе.Илья Геркус: 2 февраля «Локомотив» подпишет центрального защитникаПрезидент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал возможное приобретение защитника «Куинз Парк Рейнджерс» Стивена Колкера. Он отметил, что клуб подпишет центрального защитника, но не стал называть его имя.Португальский журналист: «Зенит» обменяет Маурисио на СамарисаПолузащитник «Бенфики» Андреас Самарис перейдет в «Зенит», сообщил в своем твиттере журналист португальского издания Record Педру Силва. Взамен они получат хавбека «Зенита» Маурисио.Иванович сфотографировался в футболке «Зенита»Защитник «Челси» Бранислав Иванович близок к переходу в «Зенит». В интернете появилась фотография игрока в футболке российского клуба.«Бордо» подтвердил аренду ЙовановичаИгрок «Зенита» Вукашин Йованович перешелт на правах аренды в «Бордо», сообщает официальный сайт французского клуба.Александр Бубнов: Иванович – реальное усиление для «Зенита», но не факт, что он поможет на международной аренеФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал возможный переход защитника Бранислава Ивановича из «Челси» в «Зенит». Он отметил, что серб может усилить команду в российских турнирах, но не факт, что поможет добиться высокого результата в еврокубках.ЦСКА: Благодарим Траоре за голы, забитые в первом в истории матче на «Арене ЦСКА»На официальном сайте московского ЦСКА появилось сообщение, посвященное уходу нападающего Ласина Траоре, права на которого принадлежат «Монако».Силкин лучше Карреры. Топ-10 лучших тренерских стартов чемпионата РоссииСилкин лучше Карреры. Топ-10 лучших тренерских стартов чемпионата России«Советский спорт» сравнил стартовые отрезки главных тренеров российских клубов.Лазич перешел из «Анжи» в «Аланьяспор», за который выступает Вангер ЛавЗащитник Дарко Лазич покинул «Анжи» и стал игроком «Аланьяспора». Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба.Филантроп из Лондона для «Локомотива». Кто такой Стивен КолкерФилантроп из Лондона для «Локомотива». Кто такой Стивен КолкерЗащитник английского «КПР» Стивен Колкер прошел медосмотр в «Локомотиве» и в ближайшее время должен подписать контракт с московским клубом.«Анжи» интересуется форвардом «Зенита» ДолговымПо информации «Советского спорта в Санкт-Петербурге», нападающий «Зенита» Павел Долгов может перейти в «Анжи».«Зенит» хочет оформить трансфер Ивановича сегодня, чтобы успеть заявить его в ЛЕПродолжаются переговоры по поводу перехода защитника «Челси» Бранислава Ивановича в «Зенита». Британским СМИ стали известны новые подробности.Обертан собрался в «Уиган»Экс-полузащитник «Анжи» Габриэль Обертан, который во вторник расторг контракт с махачкалинским клбуом, скорее всего, продолжит карьеру в «Уигане».
Главные новости
Футбол
Поражение «Арсенала», по два очка Кузнецова, Радулова и Тарасенко в НХЛ и вылет «Интера» из Кубка Италии. Главные новости утра
Формула-1
Виталий Петров: У меня есть желание выиграть «Ле-Ман»
Биатлон
Виталий Мутко: Логинов отбыл дисквалификацию и имеет права участвовать в международных соревнованиях
Бокс
Денис Лебедев: В следующий раз я выйду на ринг летом или осенью
Футбол
Иванович будет получать в «Зените» около 3,2 млн евро в год
Хоккей
Майк Салливан: Малкин вернется в состав «Питтсбурга» в ближайшее время
Футбол
Рибери пропустит две недели из-за травмы бедра
Футбол
Фарфан тренировался в Испании по индивидуальной программе
Футбол
Вадим Евсеев возглавит ивановский «Текстильщик»
MMA
Токов сразится с Франце в андеркарде боя Емельяненко - Митрион
все новости
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Текстильщик
Текстильщиккалендарьстатистика
Вадим Евсеев
Вадим Евсееввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости