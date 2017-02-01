Вадим Евсеев возглавит ивановский «Текстильщик»
Бывший защитник «Спартака», «Локомотив» и сборной России Вадим Евсеев возглавит команду ПФЛ «Текстильщик» (Иваново).
- Мы благодарны Вадиму Валентиновичу за два года совместной работы. Его богатейший футбольный опыт помогал расти и развиваться нашим молодым игрокам, так что вклад Вадима Евсеева в успехи «Амкара» трудно переоценить. Вполне понятно, что специалисты такого уровня, как он, не могут не стремиться к самостоятельной работе. Поэтому мы с пониманием отнеслись к намерению Вадима Евсеева возглавить клуб из Иваново. Хочется поблагодарить его за все, что он сделал для «Амкара» и пожелать всяческих успехов в работе, - говорится в сообщении на официальном сайте пермского клуба, где ранее Евсеев ассистировал главному тренеру Гаджи Гаджиеву.
В 2013-2014 годах Евсеев уже работал в ивановском «Текстильщике» старшим тренером, когда команду возглавлял Дмитрий Парфенов.
«Текстильщик» занимает седьмую строчку в турнирной таблице зоны «Запад» ПФЛ.