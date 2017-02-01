Фарфан тренировался в Испании по индивидуальной программе

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что полузащитник Джефферсон Фарфан тренируется на втором сборе команды в Испании по индивидуальной программе.

- Мы взяли другое направление в этом тренировочном цикле: сейчас у нас больше работы с мячом, работаем более интенсивно. Что касается Фарфана, он приехал, прошел тестирование, которое показало, что ему необходима работа по набору кондиций. Он работает по индивидуальной программе с физиотерапевтом, и ему надо немного времени, чтобы войти в общую группу. Где-то через неделю ожидаем его в общей группе, а пока сложно что-то говорить, - сказал Семин ТАСС.

32-летний Фарфан подписал контракт с «Локомотивом» в воскресенье, он перешел в стан железнодорожников в качестве свободного агента.

С 2015 года Фарфан выступал за «Аль-Джазиру» из ОАЭ, с которой выиграл Кубок президента. Ранее также выступал за ПСВ и «Шальке».

Всего во всех клубных турнирах Фарфан провел 509 матчей и забил 158 голов. В составе сборной Перу забил 22 гола в 75 матчах и завоевал бронзу Кубка Америки