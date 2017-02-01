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Рибери пропустит две недели из-за травмы бедра

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Вингер «Баварии» Франк Рибери не сможет помочь своей команде в ближайших матчах.

33-летний француз во вторник покинул тренировку мюнхенцев, пожаловавшись на растяжение бедра.

По прогнозам врачей, он пропустит около двух недель.

В минувшую субботу Рибери отметился результативной передачей в матче с бременским «Вердером».

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