Рибери пропустит две недели из-за травмы бедра
Вингер «Баварии» Франк Рибери не сможет помочь своей команде в ближайших матчах.
33-летний француз во вторник покинул тренировку мюнхенцев, пожаловавшись на растяжение бедра.
По прогнозам врачей, он пропустит около двух недель.
В минувшую субботу Рибери отметился результативной передачей в матче с бременским «Вердером».
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