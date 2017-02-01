Рибери пропустит две недели из-за травмы бедра

читайте также

«Бавария»: Рибери выбыл на две недели, Видаль провел часть тренировки с командой На официальном сайте мюнхенской «Баварии» появилось сообщение о состоянии игроком немецкого клуба.

Клубы бундеслиги побили трансферный рекорд Клубы немецкой бундеслиги в январе побили трансферный рекорд, потратив в сумме на новичков 91 миллион евро, сообщает агенство DPA.

Хамит Алтынтоп вернулся в немецкую Бундеслигу (фото) Турецкий полузащитник Хамит Алтынтоп стал игроком «Дармштадта». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Рибери получил травму и рискует пропустить матчи с лондонским «Арсеналом» Как сообщает Sport Bild, полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери получил травму бедра на тренировке мюнхенского клуба.

«Байер» подписал полузащитника «Генка» Бэйли Полузащитник «Генка» Леон Бэйли стал игроком «Байера». 19-летний игрок подписал с клубом из Леверкузена контракт до 30 июня 2022 года.

Артуро Видаль вернулся в общую группу «Баварии» Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль оправился от травмы и приступил к тренировкам на базе клуба.

«Шальке» не отпустил Колашинаца в «Челси» Защитник Сеад Колашинац доиграет сезон в «Шальке». Немцы отказались продавать 23-летнего игрока обороны сборной Боснии и Герцеговины в «Челси» за шесть месяцев до истечения срока его контракта, сообщает Calciomercato.com.

Полузащитник сборной Бразилии Уолас стал игроком «Гамбурга» Полузащитник «Гремио» и сборной Бразилии Уолас переше в «Гамбург», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

«Челси» претендует на защитника «Шальке-04» Защитник «Шальке-04» Сеад Колашинац может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает Calcio Mercato.

Почин Хеккинга и памятка от «стариков». Все о 18-м туре немецкой бундеслиги «Советский спорт» представляет главные события очередного тура чемпионата Германии по футболу.

«Ювентус» намерен взять в аренду Луиса Густаво «Ювентус» сделал предложение «Вольфсбургу» об аренде полузащитника Луиса Густаво, сообщает Calciomercato.com.

Бундеслига. 18-й тур. «Фрайбург» обыграл «Герту», «Майнц» и «Боруссия» (Д) сыграли вничью и другие матчи Все матчи чемпионата Германии по футболу на сайте «Советского спорта».

Дортмундская «Боруссия» не удержала победу над «Майнцем» «Майнц» дома сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» (1:1) в 18-м туре чемпионата Германии.

«Герта» на выезде уступила «Фрайбургу» Матч 18-го тура чемпионата Германии между «Фрайбургом» и «Гертой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Фрайбурга».

«Майнц» арендовал нападающего «Сток Сити» Кркича (фото) «Майнц» арендовал у «Сток Сити» форварда Бояна Кркича, сообщает официальный твиттер немецкого клуба.

Филипп Лам: «Бавария» должна прибавить в преддверии «английских недель» Капитан «Баварии» Филипп Лам прокомментировал победу своей команды над «Вердером» в матче 18-го тура чемпионата Германии.

Футбол и немцы: чтение выходного дня В мае 2013 года в финале Лиги чемпионов на «Уэмбли» впервые в истории сошлись два немецких клуба.

Шесть медалей фигуристов на ЧЕ, дубль Кокорина и вылет «Ливерпуля» из Кубка Англии. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.

Арьен Роббен: В идеале счет должен был быть 4:0, а не 2:1 Нападающий «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал победу над «Вердером» (2:1) в матче 18-го тура чемпионата Германии.