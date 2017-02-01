Майк Салливан: Малкин вернется в состав «Питтсбурга» в ближайшее время

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился информацией о состоянии здоровья российского форварда Евгений Малкина.

- У Евгения заметен существенный прогресс. Он чувствует себя гораздо лучше, и мы надеемся, что он вернется на площадку в самое ближайшее время, — цитирует Салливана издание Pittsburgh Tribune-Review.

Из-за травмы колена Евгений Малкин пропустил «Матч всех звезд», который состоялся в минувший уик-энд в Лос-Анджелесе, и не принял участия в двух последних матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Малкин занимает третью строчку в списке лучших бомбардиров лиги.