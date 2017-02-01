Майк Салливан: Малкин вернется в состав «Питтсбурга» в ближайшее время
Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился информацией о состоянии здоровья российского форварда Евгений Малкина.
- У Евгения заметен существенный прогресс. Он чувствует себя гораздо лучше, и мы надеемся, что он вернется на площадку в самое ближайшее время, — цитирует Салливана издание Pittsburgh Tribune-Review.
Из-за травмы колена Евгений Малкин пропустил «Матч всех звезд», который состоялся в минувший уик-энд в Лос-Анджелесе, и не принял участия в двух последних матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Малкин занимает третью строчку в списке лучших бомбардиров лиги.
Матч
Питтсбург - Нэшвилл - 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)
Голы:
Ярнкрок (Уилсон, Ирвин), 14:04 (0:1). Куниц (Коул, Уилсон), 16:19 (1:1). Дэйли (Фер, Хагелин), 23:10 (2:1). Хорнквист (Кросби, Шири), 31:07 (3:1). Хорнквист (Кессел, Бонино), 36:12 (4:1). Уилсон (Фишер, Ярнкрок), 43:18 (4:2).
Место и дата
01 февраля 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция