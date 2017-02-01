Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Трактор- : -ЦСКА
Футбол  Зенит- : -Одд
Бенди  Россия- : -Швеция
Хоккей  Салават Юлаев- : -СКА
Баскетбол  Зенит- : -Нижний Новгород
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Халл Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Иванович будет получать в «Зените» около 3,2 млн евро в год

Источник:  MozzartsportКомментарии

Серб Бранислав Иванович будет получать в «Зените» около 3,2 миллионов евро в год, сообщает mozzartsport.com.

По информации источника, если защитник в составе питерского клуба завоюет какой-нибудь трофей, то серб будет награжден бонусами. 

Ранее сообщалось, что футболист заключит контракт с «Зенитом» на 2,5 года с возможностью продления на один сезон. В текущем сезоне 32-летний защитник провел 13 матчей в чемпионате Англии. По данным transfermarkt.de стоимость игрока 10 миллионов евро. 

Панченко перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Рекорд «Спартака», потеря ЦСКА и гениальный гол Полоза. Обзор сборов (видео)Рекорд «Спартака», потеря ЦСКА и гениальный гол Полоза. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Антонио Конте: Мы должны быть довольны результатомГлавный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче 23-го тура чемпионата Англии.Юрген Клопп:Горжусь ребятами, потому что они показали выдающуюся игру против сильной командыГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью с «Челси» (1:1) в матче 23-го тура чемпионата Англии.Мины Миньоле. «Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничьюМины Миньоле. «Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью«Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Челси» в центральном матче 23-го тура чемпионата Англии.«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью, Коста не реализовал пенальти«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью, Коста не реализовал пенальтиВ матче 23-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Челси» (1:1).Панченко перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛПанченко перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Колкер заработает за полгода в «Локомотива» около миллиона фунтовЗащитник «Куинз Парк Рейнджерс» Стивен Колкер близок к переходу в «Локомотив». В СМИ появились сведения о его зарплате.Бегович останется в «Челси»Вратарь «Челси» Асмир Бегович останется в лондонском клубе и никуда не перейдет в январское трансферное окно.Дембеле не перейдет в «Челси»Нападающий «Селтика» Мусса Дембеле не перейдет в «Челси» в январское трансферное окно.Илья Геркус: 2 февраля «Локомотив» подпишет центрального защитникаПрезидент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал возможное приобретение защитника «Куинз Парк Рейнджерс» Стивена Колкера. Он отметил, что клуб подпишет центрального защитника, но не стал называть его имя.Португальский журналист: «Зенит» обменяет Маурисио на СамарисаПолузащитник «Бенфики» Андреас Самарис перейдет в «Зенит», сообщил в своем твиттере журналист португальского издания Record Педру Силва. Взамен они получат хавбека «Зенита» Маурисио.«Ливерпуль» – «Челси». Как это былоВо вторник, 31 января в матче 23-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» сыграет с «Челси».Иванович сфотографировался в футболке «Зенита»Защитник «Челси» Бранислав Иванович близок к переходу в «Зенит». В интернете появилась фотография игрока в футболке российского клуба.«Ливерпуль» – «Челси». Мане начнет игру в запасеСтали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Челси» на матч 23-го тура АПЛ.«Бордо» подтвердил аренду ЙовановичаИгрок «Зенита» Вукашин Йованович перешелт на правах аренды в «Бордо», сообщает официальный сайт французского клуба.Александр Бубнов: Иванович – реальное усиление для «Зенита», но не факт, что он поможет на международной аренеФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал возможный переход защитника Бранислава Ивановича из «Челси» в «Зенит». Он отметил, что серб может усилить команду в российских турнирах, но не факт, что поможет добиться высокого результата в еврокубках.Силкин лучше Карреры. Топ-10 лучших тренерских стартов чемпионата РоссииСилкин лучше Карреры. Топ-10 лучших тренерских стартов чемпионата России«Советский спорт» сравнил стартовые отрезки главных тренеров российских клубов.Н'Голо Канте: Мы должны думать о своей игре, а не о том, в какой форме находится «Ливерпуль»Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Ливерпулем» в рамках 23-го тура АПЛ.Филантроп из Лондона для «Локомотива». Кто такой Стивен КолкерФилантроп из Лондона для «Локомотива». Кто такой Стивен КолкерЗащитник английского «КПР» Стивен Колкер прошел медосмотр в «Локомотиве» и в ближайшее время должен подписать контракт с московским клубом.«Анжи» интересуется форвардом «Зенита» ДолговымПо информации «Советского спорта в Санкт-Петербурге», нападающий «Зенита» Павел Долгов может перейти в «Анжи».
Главные новости
Футбол
Поражение «Арсенала», по два очка Кузнецова, Радулова и Тарасенко в НХЛ и вылет «Интера» из Кубка Италии. Главные новости утра
Формула-1
Виталий Петров: У меня есть желание выиграть «Ле-Ман»
Биатлон
Виталий Мутко: Логинов отбыл дисквалификацию и имеет права участвовать в международных соревнованиях
Бокс
Денис Лебедев: В следующий раз я выйду на ринг летом или осенью
Футбол
Иванович будет получать в «Зените» около 3,2 млн евро в год
Хоккей
Майк Салливан: Малкин вернется в состав «Питтсбурга» в ближайшее время
Футбол
Рибери пропустит две недели из-за травмы бедра
Футбол
Фарфан тренировался в Испании по индивидуальной программе
Футбол
Вадим Евсеев возглавит ивановский «Текстильщик»
MMA
Токов сразится с Франце в андеркарде боя Емельяненко - Митрион
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Бранислав Иванович
Бранислав Ивановичвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы