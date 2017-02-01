Иванович будет получать в «Зените» около 3,2 млн евро в год

Серб Бранислав Иванович будет получать в «Зените» около 3,2 миллионов евро в год, сообщает mozzartsport.com.

По информации источника, если защитник в составе питерского клуба завоюет какой-нибудь трофей, то серб будет награжден бонусами.

Ранее сообщалось, что футболист заключит контракт с «Зенитом» на 2,5 года с возможностью продления на один сезон. В текущем сезоне 32-летний защитник провел 13 матчей в чемпионате Англии. По данным transfermarkt.de стоимость игрока 10 миллионов евро.

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