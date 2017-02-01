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Денис Лебедев: В следующий раз я выйду на ринг летом или осенью

Источник:  Р-СпортКомментарии

Чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе Денис Лебедев рассказал о своих дальнейших планах. 

- Пока полной ясности по следующему бою нет. Знаю, что моя программа выступлений связана с проведением матча летом или осенью. Если Саня Поветкин будет проводить свой следующий бой осенью, то я выйду на ринг летом. Если Саня будет боксировать летом, то я, соответственно, осенью.

В США я планирую отправиться только после того, как станет известна дата моего следующего боя. Сейчас у меня много бытовых проблем, я в основном занимаюсь ими, - рассказал Лебедев.

Напомним, 3 декабря прошлого года Лебедев в Москве проиграл соотечественнику Мурату Гассиеву, который отобрал у Дениса чемпионский пояс IBF. 



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