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Виталий Мутко: Логинов отбыл дисквалификацию и имеет права участвовать в международных соревнованиях

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко сообщил, что российский биатлонист Александр Логинов уже понес наказание за допинг и больше не заслуживает обвинений в свой адрес.

Как уже сообщал «Советский спорт», СБР поздравил триумфатора чемпионата Европы с 25-летием. В поздравлении были перечислены его достижения: четырехкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный победитель первенства Европы, абсолютный чемпион Европы среди юниоров (Банско-2013), трехкратный чемпион Европы (2017), бронзовый призер Кубка мира в сезоне-2012/2013 в гонке преследования (Хольменколлен), победитель в эстафете (Сочи).

Фуркад-младший прокомментировал эту запись следующим образом: «А еще он был дисквалифицирован на два года за ЭПО. Не забудьте об одном из его главных достижений». Эта запись Фуркада вызвала недовольную реакцию подписчиков аккаунта, и через несколько часов французский биатлонист удалил свой комментарий. 

- Логинов допустил нарушение антидопинговых правил, отбыл двухлетнее наказание. Если бы ему было запрещено потом выступать, он бы не вернулся, - сказал Мутко ТАСС. - Мы уже давно забыли о спорте, думаем о политике: ни дня без этой темы вместо того, чтобы говорить о результатах, подготовке, составах. Выбор состава за тренерским штабом, а спортсмен в соответствии с кодексом WADA отбыл дисквалификацию и имеет права участвовать в международных соревнованиях.

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